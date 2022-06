Mara Venier tornerà a settembre con Domenica In, ma ha le idee chiare su quando lasciare. Lo dice sempre, ogni anno, che sarà l’ultima stagione e poi invece non riesce a dire di no. Non riesce a lasciare Domenica In perché sente tutto il calore e l’affetto del pubblico, visto che gli ascolti premiano sempre il programma della domenica di Rai Uno. Quest’anno è stata sperimentata anche una versione di Domenica In in prima serata e pare che l’esperimento sia riuscito, tanto da poterlo riproporre anche nella prossima stagione.

Questo è quanto ha rivelato Mara in una intervista rilasciata a Tv Blog. Nella stessa ha fatto sapere anche che Domenica In tornerà il 18 settembre. Hanno preferito posticipare di una settimana, ma tornerà subito dopo l’estate. Stefano Coletta le ha già chiesto di replicare lo Speciale in prima serata anche nella prossima stagione: “Vedremo”, ha risposto lei. Certo è che quello tra Mara e Domenica In è un amore destinato a durare per sempre. C’è stata una frattura anni fa, ma gli amori fanno giri immensi e poi ritornano ed è ciò che è successo a lei.

“Ho detto che mi devono abbattere”, così ha risposto Mara a chi sui social le ha consigliato di andare in pensione. Di sicuro quel momento arriverà, ma non fino a quando Domenica In sarà un successo. Quest’anno lo è stato, sebbene avesse come avversari agli ascolti – lei preferisce chiamarli “dirimpettai”, citando Costanzo – Amici e Verissimo. Due programmi di punta di Mediaset, che però non sono riusciti a fermare Domenica In. Fin quando il pubblico risponderà bene non riuscirà a dire di no a Coletta. Questo nonostante potrebbe dedicarsi ad altro, ma non lo fa:

“Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica in e magari divertendomi anche di più. Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”

Svelato l’arcano: Mara lascerà Domenica In solo quando il pubblico lo vorrà. Tra i programmi che vorrebbe fare, inoltre, ce n’è uno con la sua amica Maria De Filippi. Tra le due c’è grande stima e affetto, Mara non finirà mai di essere grata a Maria di averla accolta quando in Rai non avevano più posto per lei. Non perde occasione di dire quanto si sia trovata bene a lavorare con la squadra della De Filippi, per questo vorrebbe lavorare ancora con lei: “Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. […] Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme”.

Ma sarebbe possibile un programma di Mara Venier e Maria De Filippi insieme, se lavorano con due aziende diverse? Una è volto Rai, l’altra è volto Mediaset. Zia Mara però ha in mente una soluzione per accontentare tutti: due prime serate con Maria De Filippi, una su ogni rete. Queste le sue parole: