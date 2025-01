Mara Venier piange in diretta per Valerio Scanu: il motivo è delicato

Mara Venier è tornata su Rai 1 alla conduzione di Domenica In con una puntata speciale sulla storia di Sanremo con, in studio, alcuni protagonisti che negli anni hanno partecipato alle varie edizioni della kermesse come Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, I Cugini di Campagna, Pierdavide Carone, Valerio Scanu, Antonella Bucci. In studio anche gli opinionisti Marino Bartoletti e Alba Parietti.

Tra la zia degli italiani e il cantante sardo vi è un rapporto speciale. I due si conoscono da molti anni e tra loro vi è stima e affetto tanto che nel bel mezzo dell’esibizione dell’artista Scanu, la conduttrice non ha potuto fare a meno di emozionarsi.

Mara Venier commossa in diretta

Non è la prima volta che Valerio Scanu è ospite nel programma di Mara Venier e nella puntata speciale di Sanremo, l’artista e gli altri in studio hanno ripercorso alcuni momenti della carriera dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi tra cui la sua prima partecipazione alla kermesse.

Dopo il servizio, la padrona di casa ha invitato il cantante ad esibirsi e la sua performance ha emozionato tutti soprattutto zia Mara. “Chissà quanta emozione, quando hai sentito dire il tuo nome come vincitore, eri un ragazzino, avevi diciannove anni”.

L’aneddoto di Valerio Scanu e Mara Venier

Mara Venier e tutti gli ospiti in studio hanno acclamato il cantante, poco dopo la conduttrice ha ribadito di essersi commossa ancora una volta come se fosse la prima ed proprio in quel momento che Scanu le ha ricordato un aneddoto che li riguarda. “Prima di fare il mio secondo Sanremo nel 2016 io fece sentire l’altro brano – ha iniziato a raccontare – ti ricordi che io ho sbagliato più volte strada per andare a cena e tu mi dicevi ‘Amore che ti frega rimettila’. Ti ricordi eravamo io, te, tua figlia e il compagno“.Mara Venier ha preso la parola: “Sì il compagno che non c’è più. Forse questo mi ha scatenato tanta emozione”.

Gli altri ospiti

La puntata è continuata con le storie di altri ospiti come Patrizia Mirigliani, la figlia dello storico patron di Miss Italia, Rocio Munoz Morale, poi ancora Renzo Arbore, che insieme Gegè Telesforo conduce su Rai2 il programma Come ridevamo, oggi ha parlato della campagna a sostegno della Onlus “Lega del Filo d’Oro”. Infine, Francesco Giorgino, Direttore dell’Ufficio Studi Rai e conduttore di XXI secolo ha presentato il suo nuovo libro dal titolo Giubilei, in uscita per Rai Libri.