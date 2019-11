Mara Venier finisce in ospedale per un incidente domestico, ma lei tranquillizza tutti: “Nulla di grave”

Piccola disavventura per la nostra cara Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è finita in ospedale a causa di un incidente domestico. Fortunatamente nulla di grave! Zia Mara, infatti, è già uscita dalla clinica e con un video, dove è apparsa in compagnia di una sua amica che la sostiene mentre raggiungono l’auto, ha voluto tranquillizzare tutti. Alla simpatica veneziana è toccata una lieve distorsione ad alcune dita di un piede, il motivo? Sembra che la nostra amata presentatrice abbia il ‘vizietto’ di girare per casa a piedi nudi. E a rivelarlo è stata lei stessa: “Sempre scalza in casa…ecco cosa capita…siamo alle solite!”.

Nessuno ferma super Mara! Domenica In andrà in onda, nonostante la distorsione

Nel filmato, pubblicato da lei stessa sul suo profilo Instagram (mara_venier), ridendo rassicura tutti: “Niente di grave! Due dita steccate, tutto bene!”. E la sua simpatica amica assicura: “Andiamo in onda! Domenica si va in onda! Anche con la distorsione di Mara”. Fuori dalla clinica ‘Concordia Hospital’ di Roma, Mara saluta anche probabilmente qualche suo fan che da lontano l’ha riconosciuta. Come sempre la conduttrice sfodera un gran sorriso. Non sarà di certo questo piccolo infortunio a fermare una donna inarrestabile come lei!

I messaggi di Caterina Balivo ed Antonella Clerici per Mara

Sono tanti i vip che le hanno lasciato un commento sotto al video da lei postato. Come per esempio Caterina Balivo, che ha mostrato il suo dispiacere per quanto accaduto, ed Antonella Clerici che invece le ha confidato: “Anche io! Sbadate!”. Tanti ovviamente sono anche i fan di Mara Venier che le hanno fatto i migliori auguri di una pronta guarigione. Auguri a cui ci uniamo anche noi di GossipeTV!