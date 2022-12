Il Covid ha colpito Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Al momento l’imprenditore si trova a Santo Domingo mentre la moglie è a Roma per condurre il consueto appuntamento festivo di Domenica In. Ed è stata proprio la presentatrice veneta ad aver informato che il consorte è stato infettato dal Coronavirus. Una situazione che sta destando non poca preoccupazione, soprattutto alla luce di quel che aveva raccontato la stessa Venier all’inizio della pandemia, ossia che Nicola è una persona ‘delicata’ che ha dei problemi ai polmoni. Problemi che risalgono a prima dell’arrivo del Covid.

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”. Così ‘Zia’ Mara nel far sapere la notizia ai propri fan sui social. Parole dolci, a corredo di uno scatto in cui si vede Carraro sorridere nella sua casa di Santo Domingo. Al momento sembra dunque che la situazione sia sotto controllo.

Anche Carraro ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram: “Ebbene si, pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori e ora mi guardo mia Moglie”.

Il post della Venier è subito stato commentatissimo da centinaia di utenti che hanno piazzato commenti di sostegno. Tantissimi anche i vip che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla conduttrice e all’ex produttore cinematografico. I primi ad aver lasciato messaggi di sostegno sono stati Franco Ricciardi, Elisabetta Gregoraci, Francesca Barra, Angela Melillo ed Elisabetta Ferracini.

L’inizio della pandemia è stato vissuto dalla Venier con grande apprensione. In un’intervista aveva raccontato di aver preso tutte le precauzioni del caso per evitare il contagio visto anche lo stato di salute del compagno. In particolare narrò che ogni volta che tornava a casa si spogliava sul pianerottolo, si dirigeva in bagno completamente senza abiti e poi si disinfettava da capo a piedi.

A un certo punto fu anche sul punto di lasciare la conduzione di Domenica In, per via della troppa preoccupazione destata dall’avvento del Covid. Alla fine i vertici di viale Mazzini la convinsero a restare. Mara accettò di proseguire il suo viaggio alla guida del popolare programma dell’ammiraglia Rai, ottenendo grandi ascolti e facendo un’attenta e puntuale informazione relativa alla pandemia in atto. Ora torna ad affacciarsi l’incubo Covid nella sua vita.