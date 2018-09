Mara Venier, messaggio a Barbara d’Urso nella diretta di Domenica In? La verità

Domenica In, Mara Venier nomina Barbara d’Urso in diretta su Rai Uno? Verità

La seconda puntata di Domenica In parte benissimo. Mara Venier ha già regalato le prime emozioni. Un inizio di diretta emozionante, dove la conduttrice si è lasciata andare alle lacrime raccontando cosa è successo nel corso dell’estate al suo amico e collega Stefano. Quest’ultimo è parte integrante della trasmissione, volto ormai amatissimo dell’orchestra del talk-show presentato dalla zia d’Italia. Dopo aver parlato dell’amicizia che lega i due e della preoccupazione che la donna ha provato quando l’uomo è stato colpito da un infarto nei primi giorni di Agosto, la situazione si è alleggerita con una nuova gaffe della padrona di casa. Prima dell’intervista a Chiara Bordi, una delle ragazze che ha concorso per Miss Italia 2018, Mara si è lasciata andare ad una risata a dir poco contagiosa.

Mara Venier, risate in diretta a Domenica In: messaggio d’amicizia a Barbara d’Urso? Ecco cosa è accaduto

Dopo un piccolo imprevisto con lo sgabello, Mara si è bloccata nel momento in cui doveva riferire al pubblico il numero di telefono da contattare per partecipare al gioco del tabellone. La donna ha ammesso di non ricordare già il numero e si è lasciata andare alle risate. Subito dopo, ha pronunciato testuali parole: “Carmelita ti amo!” Il pubblico a casa si è immediatamente chiesto a chi fosse riferita tale dichiarazione, pensando subito a Barbara d’Urso. Non è un segreto che il vero nome della conduttrice di Canale 5 sia Maria Carmela d’Urso. Anche sui suoi social, in primis su Instagram, la donna si chiama Carmelita.

Domenica In, la nuova gaffe di Mara Venier in diretta tv: nessuna dichiarazione per Barbara d’Urso

Con le sue parole, sembrerebbe che Mara Venier non voleva assolutamente inviare alcun messaggio alla sua collega e amica di Canale 5 Barbara d’Urso. La presentatrice si stava invece riferendo all’assistente di studio che è accorsa in suo aiuto suggerendole il numero del gioco del tabellone da riferire ai telespettatori.