Mara Venier racconta i suoi amori: “Ero terrorizzata da mio marito”

Mara Venier racconta i suoi amori

Nel numero in edicola da domani giovedì 4 ottobre, in esclusiva per il settimanale Oggi, Mara Venier splendida conduttrice di Domenica In, racconta in una intervista dei suoi amori. Turbolenti e passionali Mara ha sempre vissuto vere e profonde storie d’amore. La famosa zia della tv italiana del suo attuale marito, l’imprenditore Nicola Carraro racconta: ” Ero terrorizzata, a farmi paura era solo il suo essere troppo carismatico, troppo tutto. Oggi l’unione con lui è il punto fermo della mia vita”. Mara Venier è sempre più innamorata di Nicola che dice di essere per lei: “Mio marito, il mio amante, il mio consigliere, il migliore amico. Il primo amore della mia vita”. Tutti chiedono il segreto di questa unione così solida e bella e lei risponde:” Non è un segreto, è fortuna: quella di stare bene insieme, avere una totale fiducia reciproca, frequentare oppure evitare lo stesso genere di persone”.

Alti e bassi prima di Nicola

Sono note a tutti le vicende amorose di Mara Venier, dal primo marito Francesco Ferracini “Il mio principe azzurro”, dice Mara, da cui ha avuto una figlia a 17 anni, Elisabetta Ferracini, passando poi a Pier Capponi, fino al suo secondo matrimonio con Jerry Calà. Una storia finita subito e tormentata come quella lunghissima con Renzo Arbore di cui dice nell’intervista:“Tutto strillato in copertina. Non esiste sentimento, sofferenza, umiliazione, colpo basso che mi sia stato risparmiato, e credo che l’affetto delle donne per me derivi proprio dal potersi identificare con i miei sbagli e i miei problemi”.

Mara Venier e una carriera di successo

Conduttrice quest’anno ancora al timone di Domenica In dopo tanti anni, Mara Venier torna ad avere molto successo in casa Rai. Uno share alle stelle e a questo proposito dice: “Sapevo di essere amata, ma non con questo tifo”. Invece tutti ne erano certi che sarebbe stato un successo assicurato, zia Mara è tornata in tv e il pubblico ne è soddsfatto!