Mara Venier, malore dietro le quinte di Domenica In: interviene il medico

Mara Venier si è sentita male dietro le quinte di Domenica In: è intervenuto il medico

Problema di salute per Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 2 febbraio 2020. La conduttrice veneziana ha accusato un malore dietro le quinte, durante la pubblicità del suo programma domenicale. Zia Mara lo ha poi raccontato al pubblico prima di iniziare l’intervista a Gianluca Grignani, che ha omaggiato la conduttrice con un bel mazzo di fiori bianchi. La Venier ha spiegato che stava per svenire, molto probabilmente a causa del gran caldo che c’è in studio per via dei condizionatori accesi. Dopo la visita del medico, alla 69enne è stato dato qualcosa che subito le ha procurato sollievo.

Mara Venier racconta cosa è successo a Gianluca Grignani

“C’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Ma poi ho pensato: Domenica In chi la conduce? Chi lo intervista Grignani? Ora mi hanno dato non so che, mi sento una bomba e un po fricicarella“, ha confidato Mara Venier a Gianluca Grignani, come potete vedere nel video più in basso.

Mara Venier riesce a portare a termine l’intervista a Grignani

Grazie al tempestivo intervento del medico, Mara Venier è riuscita a portare a termine, con la solita verve e simpatia, l’intervista a Gianluca Grignani.