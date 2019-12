Mara Venier: La porta dei sogni si sposta al sabato sera

Mara Venier: La porta dei sogni non va più in onda venerdì 27 dicembre

Cambio di programmazione per La porta dei sogni, la nuova trasmissione di Mara Venier. Dopo il debutto dello scorso venerdì 20 dicembre, la seconda puntata non verrà trasmessa il 27 dicembre. La Rai – con un comunicato stampa – ha annunciato lo spostamento dello show al sabato sera. Dunque la seconda puntata andrà in onda il 28 dicembre mentre la terza ed ultima è prevista per venerdì 3 gennaio. I motivi di questo cambiamento non sono stati resi noti ma è probabile che c’entrino gli ascolti della prima puntata. Che non sono stati così esaltanti come si aspettava l’azienda radio televisiva.

Gli ascolti tv della prima puntata de La porta dei sogni con Mara Venier

La prima puntata de La porta dei sogni ha vinto la serata degli ascolti tv di venerdì 20 dicembre 2019. Ma i risultati sono stati piuttosto tiepidi: il format ha interessato solo 2.781.000 spettatori pari al 14.4 % di share.

Mara Venier si scontra con gli amici Albano e Romina Power

Sabato 28 dicembre La porta dei sogni di Mara Venier si scontrerà con 55 passi nel sole, replica dello show musicale di Albano Carrisi e Romina Power.