Mara Venier, la crisi con il marito: “Alla sua famiglia non piacevo”

Mara Venier e Nicola Carraro non hanno mai fatto segreto di essere uniti e affiatati e per la prima volta la conduttrice ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con il marito e su quella che sarebbe stata la loro unica crisi sentimentale. A seguito di essa la conduttrice ha ammesso che avrebbe addirittura pensato che lei e il marito si sarebbero potuti separare, e ha ammesso:

“Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi”. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”.

La celebre padrona di casa di Domenica In ha anche rivelato che, nonostante la loro grande e reciproca passione, all’inizio la sua storia con Carraro sarebbe stata tutt’altro che semplice. Si dà il caso infatti che lei non sarebbe “piaciuta” ai familiari e agli amici del produttore, che avrebbero avuto dei preconcetti sulla reale natura dei loro sentimenti. “Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”, ha rivelato per la prima volta il celebre volto tv.

Mara Venier: i problemi di gelosia

Mara Venier non ha mai fatto segreto inoltre di esser stata molto gelosa nel corso della sua vita e in particolare nei confronti dell’ex marito Jerry Calà (con cui è stata sposata dal 1984 al 1987), che lei stessa ha svelato l’avrebbe tradita anche nel giorno delle loro nozze. In seguito la conduttrice è riuscita a stabilire un rapporto d’amicizia con il suo ex e lei stessa ha affermato che fortunatamente, a differenza del precedente marito, Nicola Carraro non le avrebbe dato motivo per essere gelosa di lui.

I due hanno costruito insieme una splendida famiglia e Zia Mara non ha perso occasione per restare accanto al marito anche nei momenti di maggiore difficoltà: dopo 23 anni di fidanzamento e 17 di matrimonio, la conduttrice ha ammesso che non riuscirebbe ad immaginare la sua vita senza la presenza costanze di suo marito. Nicola Carraro, a sua volta, non ha mai perso occasione per fare le sue dediche d’amore a mezzo social, e spesso ha affermato di non vedere l’ora che lei vada “in pensione” così da poter trascorrere tutto il suo tempo libero in sua compagnia. Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla coppia per quello che sembra essere a tutti gli effetti uno degli amori più longevi e speciali dello show business italiano.