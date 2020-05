Mara Venier inizia la dieta e rivede Claudietto: la Fase 2 della conduttrice

Mara Venier ingrassata in quarantena: la conduttrice rivede finalmente il nipote Claudio

Anche per Mara Venier è ufficialmente iniziata la Fase 2. Dopo un paio di mesi di lockdown, lontano da tutto e da tutti se non dal marito Nicola Carraro e dagli studi Rai dove va in onda Domenica In, la conduttrice ha finalmente rivisto il suo amato Claudietto. Il nipotino, primogenito del figlio Paolo, di cui zia Mara ha parlato spesso nel corso dell’ultimo periodo. L’arrivo del bambino ha portato ad una rinascita per la presentatrice veneziana, che non ha vissuto sempre periodi facili. La lontananza dal bambino – a causa dell’emergenza Coronavirus – ha fatto soffrire parecchio Mara, che per questa anomala situazione ha addirittura pianto nel suo programma tv. Ma ora il peggio è alle spalle: come mostrato dalla diretta interessata su Instagram, la 69enne è riuscita a rivedere Claudietto e a giocare un po’ con lui.

Mara Venier è tornata a giocare con il nipote Claudio: il video su Instagram

“Il mio rapporto con mio figlio non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”, ha confidato Mara Venier, che è nonna pure di Giulio, il 18enne della primogenita Elisabetta Ferracini, anche lei conduttrice televisiva.

Mara Venier è ingrassata parecchio durante la quarantena

Con l’inizio della Fase 2 Mara Venier ha deciso di cominciare a seguire una dieta. Durante la quarantena zia Mara ha trascorso molto tempo tra i fornelli e questo ha avuto delle conseguenze sulla sua forma fisica. “Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare, rispetto regole e misure, ed è giusto così”, ha ammesso.