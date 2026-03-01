Mara Venier in lacrime e furiosa a Domenica In, poi il ko di Sal Da Vinci in diretta (video)

Mara Venier scoppia in lacrime e subito dopo si stizzisce con Barbara Foria. L’1 marzo è andata in onda la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2026. La “Zia” ha ospitato i big che si sono sfidati in gara. Durante l’esibizione di Serena Brancale, che ha intonato il suo brano “Qui con me”, la conduttrice veneta si è appartata in un angolo e ha cominciato a piangere, investita dalle emozioni. Terminata la performance, Foria, avendo notato che la padrona di casa aveva versato lacrime, ha provato a sdrammatizzare. Un’azione che ha indispettito Venier, la quale ha risposto piccata all’attrice campana. A distanza di pochi minuti dall’episodio, si è verificata un’altra situazione curiosa: Sal Da Vinci, vincitore della kermesse, si è reso protagonista di un ruzzolone in studio.

Domenica In, Mara Venier piange durante l’esibizione di Serena Brancale

Quando a Domenica In è arrivata Brancale, Venier le ha confessato che ascoltandola durante il Festival si è commossa. L’artista ha partecipato alla kermesse con il brano “Qui con me“, una sorta di lettera accompagnata dalle note dedicata alla madre. “L’anno scorso – ha raccontato la cantante – ho portato gioia ed era una festa, era un ritorno dopo dieci anni, ero bionda platino. A me piace giocare, ballare, cambiare colore di capelli. Poi ho pensato che se fossi tornata avrei portato qualcosa di mio, che mi facesse riflettere sul fatto che non voglio mai parlare del dolore”.

“Invece – ha aggiunto – ho voluto scrivere una canzone per ringraziare mia madre, che mi ha fatto innamorare della musica. Ho voluto cantare per lei, una lettera d’amore per mia madre. Però l’ho fatto anche per me, come una terapia e l’ho fatto anche per tanti che hanno paura di piangere e di mostrarsi fragili. È stato un canto liberatorio. Il futuro? Spero di tornare al Festival con un altro colore da mostrare”.

Brancale ha poi intonato il suo brano. Durante l’esibizione, Venier si è recata in un angolo dello studio e ha pianto, venendo evidentemente colpita emotivamente dalla canzone. Il giornalista Luca Dondoni ha notato la scena e, quando Serena ha concluso la canzone, ha speso parole di conforto per la conduttrice. Lui stesso ha manifestato una forte commozione: “Ti sei messa a piangere, commozione pura, l’ho notato. Perché questa cosa qui ha toccato tutti noi. Non tocca solo il cuore di Serena, ma quello di tutti noi che abbiamo perso la mamma“.

A un certo punto, è intervenuta la comica e inviata de La Vita in Diretta, Barbara Foria, la quale ha scandito un “adesso sdrammatizziamo”. L’uscita ha innescato il ‘mal di pancia’ della ‘Zia’, che, con tono piccato, ha risposto a Foria con uno sfogo alquanto risentito: “Non dobbiamo sdrammatizzare, io non voglio farlo. Non c’è proprio nulla da sdrammatizzare. Dipende da quali sentimenti hai dentro di te! Ognuno vive le emozioni come vuole ed è bellissimo”. “E anche se uno si commuove e piange cosa significa? Sono fragile? Sì, lo sono. Non mi sembra il caso di dire di sdrammatizzare”, ha concluso la conduttrice.

In studio è calato il gelo. Foria naturalmente non aveva la benché minima intenzione di sminuire i sentimenti della padrona di casa di Domenica In. Anzi, nutriva il desiderio di portare una ventata di freschezza e di ilarità. Venier, però, ha letto le sue parole in modo diverso. Da qui lo sfogo.

La caduta di Sal Da Vinci

Poco dopo che Serena Brancale si è congedata da Domenica In, in studio è sbarcato Sal Da Vinci. Il vincitore di Sanremo si è esibito per ben due volte, scendendo tra il pubblico. E proprio mentre riceveva il calore dei presenti in sala, è caduto, non sapendo che le scale fossero vuote. Un capitombolo che, fortunatamente, non ha avuto alcuna conseguenza grave.