Mara Venier gelosa di Marina Suma: la confessione di Jerry Calà

Mara Venier è ancora gelosa del suo ex Jerry Calà

È accaduto un siparietto pungente tra Mara Venier e Jerry Calà, durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La Venier pare che ancora oggi, dopo 35 anni, non manda giù il presunto flirt tra il suo ex marito Jerry Calà e l’attrice napoletana Marina Suma. Tutto ha avuto atto durante le riprese del famoso film Sapore di mare dove tra Jerry e Marina c’è stato un bacio cinematografico. Questo ha fatto scattare la gelosia di Mara Venier, vittima già di numerosi tradimenti da parte di Calà. La conduttrice è fortemente convinta che li si sia creata una storia tra i due attori. Al settimanale Dipiù Jerry dice: “Marina è rimasta un chiodo fisso di Mara”. L’attore azzarda che Mara ha una “gelosia retroattiva” nei confronti di Marina Suma che ormai non ne può più di sentirsi in mezzo ai fatti.

Jerry Calà dice che c’è stato qualcosa, Marina Suma no

Jerry Calà ammette che qualcosa c’è stato con Marina Suma sul set di Sapore di mare, invece la collega smentisce subito tutto.“Lui mi ha anche corteggiato, ma tra noi non è mai successo nulla” confessa l’attrice napoletana. Marina dice al settimanale che è tutta una fantasia dettata dalla gelosia di Mara Venier, commentando:“Si è fissata con me, come se fossi stata io a creare problemi alla relazione”. Eppure anche il fidanzato di lei ai tempi, Angelo, era geloso dell’intesa tra i due protagonisti del film tanto che accompagnava sempre Marina sul set.

Ancora fastidi e gelosia dopo 35 anni

Mara Venier sembra non mandare ancora giù il boccone amaro della storia del flirt sul set di Sapore di mare, tanto che non sopporta vedere neanche le scene di quel film cul del cinema italiano. “In quel film ci sono scene che proprio non sopporto” commenta Mara da Fazio. Forse si riferisce proprio alla scena del bacio tra Jerry Calà e Marina Suma!