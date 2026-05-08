Mara Venier fuori da Domenica In, parla Matano: retroscena su chi condurrà la prossima stagione

Nella prossima stagione televisiva, chi condurrà Domenica In? Mara Venier non dovrebbe più esserci. La conduttrice veneta dovrebbe lasciare sul serio stavolta. Negli ultimi anni, mesi prima che si concludessero le edizioni dello storico programma, assicurava che avrebbe abbandonato. Poi rieccola apparire a settembre al timone del varietà come se nulla fosse. Per il 2026/2027 la musica dovrebbe quasi certamente cambiare. L’erede più accreditato a prendere il posto della ‘Zia’ è Alberto Matano, che poche ore fa ha parlato del possibile avvicendamento, rilasciando un’intervista al settimanale Gente.

Domenica In, fuori Mara Venier e dentro Alberto Matano? Il commento del giornalista

“Trovo poco elegante portare avanti fanta-avvicendamenti quando è ancora in onda una professionista, nonché un’amica, come Mara. Tra l’altro non mi pare ci sia stato un annuncio ufficiale da parte sua”, ha dichiarato l’ex mezzo busto del Tg1, aggiungendo che in questo momento ha la testa soltanto a La vita in diretta e a come innovare il format. “Sono già all’opera – ha riferito – devo trovare nuovi talenti, nuovi inviati. Non sono uno che esalta i propri risultati, ma mi piace sapere che è il programma più visto del pomeriggio. Detto questo, sono pronto a sperimentare nuovi formati”.

L’ultimo passaggio dell’intervista è quello più interessante. Matano, da persona seria e rispettosa qual è, anche se ci fosse in corso una trattativa per portarlo a Domenica In, non lo rivelerebbe di certo pubblicamente in questo momento. Il fatto però che abbia sottolineato di essere disponibile a nuove avventure televisive è un segnale che tutto può succedere. Tra l’altro, se Venier fosse davvero sostituita, il suo profilo sarebbe probabilmente il più azzeccato.

In questi mesi sono uscite anche indiscrezioni che hanno accostato a Domenica In Francesca Fialdini, Nunzia De Girolamo e Caterina Balivo; tutti nomi che il pubblico Rai già conosce, ma che non sembrano in questo momento garantire ‘appeal’ per i telespettatori della trasmissione regina del pomeriggio festivo della rete ammiraglia dell’emittente pubblica. Matano invece metterebbe tutti d’accordo. Tra l’altro, per formazione professionale, saprebbe districarsi su più fronti, essendo in grado di trattare sia il “pop”, sia la cronaca nera, sia la politica.

Le dichiarazioni di Mara Venier sull’addio a Domenica In

Quello che ha detto Matano è vero, ossia che per ora né Venier né la Rai hanno comunicato ufficialmente che la prossima stagione di Domenica In vedrà un cambio alla guida. La ‘Zia’, però, in via ufficiosa ha dichiarato più volte di recente che lascerà l’amato programma. Il 22 marzo 2026, mentre stava intervistando Luca Argentero, ha detto: “Io a ottobre non ci sono”.

Pochi giorni prima, ai microfoni di Fanpage.it aveva espresso il medesimo concetto: “Ho sempre detto è “l’ultima stagione” e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?” Tra l’altro, le ultime edizioni hanno sì retto sul fronte ascolti, ma è pur vero che sono stati raccolti dati giusto sufficienti. Non certo eccezionali. C’è bisogno di un cambio di passo. E Matano può essere l’uomo giusto per portare una ventata di novità.