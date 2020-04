Mara Venier e il marito in quarantena: niente coccole e letti separati

Mara Venier parla della malattia del marito Nicola Carraro e di come stanno affrontando insieme questa quarantena

Mara Venier continua a raccontare dettagli inediti della sua quarantena. Per la signora della domenica non è facile visto che proprio di recente il marito Nicola Carraro ha dovuto fronteggiare una brutta polmonite. Oggi l’uomo – 78 anni – sta meglio ma deve prestare la massima attenzione al Coronavirus. L’ex produttore cinematografico non esce di casa da mesi e lo stesso sta facendo zia Mara, eccezion fatta per la domenica, quando si reca in Rai per la diretta di Domenica In. La Venier è molto scrupolosa e in questo periodo delicato ha deciso di fare a meno di coccole e carezze, come confidato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

Mara Venier e Nicola Carraro non dormono insieme: la scelta della coppia

“Uso tutte le precauzioni: guanti, mascherina e rispetto la distanza tra le persone. Nello studio televisivo siamo in pochi e io mi sono adattata alla situazione: mi trucco e mi pettino da sola. Quando rientro a casa, fuori dalla porta, mi spoglio completamente e, in mutandine e reggiseno, corro in bagno per farmi la doccia. Poi infilo gli abiti in lavatrice e quindi, finalmente, rivedo il mio Nicola, rimanendo sempre a un metro di distanza da lui”, ha spiegato Mara Venier. “Niente coccole tra di noi. Per la verità Nicola ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui. Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente. In questo momento si riscopre l’importanza della preghiera e, infatti, la sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”, ha aggiunto la 69enne.

Mara Venier e Nicola Carraro una lunga storia: venti anni d’amore

In realtà già da tempo Mara e Nicola non dormono nella stessa camera per rispettare le reciproche esigenze ma il Coronavirus ha costretto la coppia a rinunciare anche a baci e carezze. “Bisogna stare a casa e avere pazienza”, è il monito della conduttrice Rai. Che il prossimo settembre festeggerà venti anni d’amore con Nicola: un amore nato per caso e diventato il più importante.