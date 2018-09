Mara Venier e Albano: quella simpatia mai rivelata fino ad oggi

Mara Venier e Albano a Domenica In: il racconto del passato che non era mai stato rivelato

Arriva una confessione inaspettata a Domenica In, durante l’intervista di Mara Venier ad Albano Carrisi. I due appaiono subito abbastanza complici, infatti la conduttrice lo presenta come “suo fratello”. Li lega una profonda amicizia, che dura da diversi anni. Ma quello che il pubblico non sapeva è che diversi anni fa Mara avrebbe voluto incontrare Albano, perché le piaceva molto come artista e come persona. Tra una risata e l’altra, la Venier ha voluto precisare che entrambi erano single. Ma ecco che il Carrisi ci tiene a precisare, invece, che Mara stava ancora con Renzo Arbore. In particolare, secondo quanto racconta Albano, Mara voleva assolutamente incontrarlo durante il Festival di Sanremo del lontano 1996. La Venier non può fare a meno di trattenersi e continua a ridere per tutto il racconto, confermando e aggiungendo altri dettagli. Le persone vicine a lei sapevano che voleva diventare amica di Albano, tanto da volerlo incontrare dopo una serata del Festival.

Mara Venier, la grande amicizia con Albano parte da un mancato incontro del 1996

“Volevo diventare amica tua”, rivela Mara a Domenica In parlando con Albano. La conduttrice racconta che dopo una serata del Festival di Sanremo del 1996 lei decise di attenderlo al bar dell’hotel, proprio per incontrarlo e parlarci per la prima volta. A questo punto, il Carrisi chiede all’amica come mai lei non abbia fatto un passo deciso nei suoi confronti in quell’occasione. La Venier risponde: “Tu stavi sempre imbronciato, non mi vedevi proprio”. Proprio per tale motivo, Mara avrebbe poi deciso di non attaccare bottone con Albano. Sappiamo molto bene che il Carrisi è stato uno dei cantanti più apprezzati dalle donne in Italia e anche all’estero. Proprio per questo motivo, probabilmente, Mara nutriva una certa curiosità di conoscerlo.

Mara Venier e Albano, uniti da una grande amicizia

Mara, con molta ironia, ricorda che dietro le quinte c’è Renzo Arbore. Ovviamente il tutto è detto in modo abbastanza ironico, visto che tra la Venier e Albano non c’è mai stato nulla oltre l’amicizia. Qualche anno dopo quel famoso Festival di Sanremo, la conduttrice è finalmente riuscita a incontrare il Carrisi, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto.