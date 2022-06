Mara Venier costretta a stoppare l’intervista con Ermal Meta: la sfuriata

L’ultima puntata del talk show di Rai Uno è proseguita non senza alcuni intoppi: ecco cosa è successo durante la messa in onda

Ultima puntata stagionale per Domenica In, che chiude oggi con il 38esimo appuntamento dell’edizione 2021-2022. Il talk di Rai Uno è andato in onda oggi in una versione breve, per cedere la linea allo speciale del Tg1 sul Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Dopo aver ospitato Francesco Gabbani, Mara Venier ha accolto nello studio Fabrizio Moro. Un dettaglio, tuttavia, ha spinto la padrona di casa a “bacchettare” l’artista che, a differenza dell’interprete di Occidentali’s Karma, non si è presentato con un pensiero verso la conduttrice. “Gabbani mi ha portato il vinile, mi ha fatto una dedica pazzesca“, ha ammesso ironicamente Mara. Dal canto suo, Moro ha poi svelato di avere una sorpresa per lei, ovvero una rosa. Un regalo che gli ha permesso di lanciare una frecciatina nei confronti del collega, tanto da affermare: “Gabbani te l’ha regalata la rosa?” Al presente floreale, l’artista ha poi aggiunto il vinile, con una dedica speciale.

Ma il cantante romano non è stato il solo a ricevere un “rimprovero” da parte della conduttrice. Poco dopo l’esibizione di Fabrizio Moro ha fatto il suo ingresso anche Ermal Meta, che si è raccontato ai microfoni di Domenica In. Nel ripercorrere gli inizi della sua carriera, tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto, tant’è che la padrona di casa si è trovata costretta a reagire, stoppando l’intervista.

Mentre il cantautore era intento a rievocare un momento della sua giovinezza, riguardante la prima tastiera regalata dalla madre, qualcuno dietro le quinte non ha permesso alla conduttrice di seguire. Per via del rumore proveniente dalle sue sue spalle, infatti, Mara Venier ha sbottato verso gli addetti ai lavori, tuonando: “Silenzio per favore, scusatemi, dovete fare un po’ di silenzio perché non sento. È l’ultima puntata!”

La promessa di Mara Venier prima della puntata

D’altronde, Mara Venier aveva già avvisato i telespettatori fin dall’inizio sul fatto che quella di oggi sarebbe stata una puntata impegnativa. Poco prima di entrare nel vivo della situazione e accogliere i propri ospiti in studio, infatti, la padrona di casa ha deciso di “stringere” una promessa con i propri telespettatori, assicurando che non avrebbe chiuso in lacrime. “Noi siamo ancora qua“, ha difatti assicurato la conduttrice veneta. Come è stato precisato, Domenica In tornerà a partire dal prossimo 11 settembre e vedrà Mara Venier al timone della sua quattordicesima edizione.