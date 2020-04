Mara Venier intervista a Di Più: la nuova vita ai tempi del Coronavirus, grande paura per il marito Nicola Carraro

Tempi difficili per tutti, anche per Mara Venier. La conduttrice ha raccontato al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 4 aprile, come sta vivendo questo periodo complicato. Zia Mara è piuttosto preoccupata per la situazione mondiale e teme per il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico di 78 anni. Proprio per non correre rischi la Venier non esce mai di casa se non la domenica mattina, quando deve recarsi in Rai per la diretta di Domenica In. Programma che, sebbene non sia stato sospeso, è stato fortemente ridimensionato a causa del Covid-19.

Le ultime dichiarazioni di Mara Venier sul Coronavirus

“Io ho tanta paura: per me e forse ancora di più per mio marito, la sola persona al mio fianco in questo momento. Qualche tempo fa Nicola ha avuto problemi di salute, poi si è ripreso, ma comunque è vulnerabile“, ha confidato Mara Venier. La presentatrice 69enne sta dunque vivendo questo momento particolare con grande ansia e timore, tanto che non riesce più a riposare nel modo giusto. “Dormo poco e male. Mi capita di svegliarmi a orari assurdi, tesa come una corda di violino. Poi, guardo Nicola al mio fianco e mi tranquillizzo perché penso alle parole che lui mi ripete sempre. Lui dice: “Passerà, sarà lunga, ma passerà”. Provo un senso di ristoro e cerco di riposare ancora un po’”, ha ammesso l’ex opinionista Mediaset.

Tanti cambiamenti per Domenica In a causa del Covid-19

A proposito di Domenica In, zia Mara ha specificato: “Per ora il programma va avanti, ma sono pronta a fermarmi se ci sarà la necessità. In ogni caso lavoriamo in sicurezza”. La Venier ha chiarito che sono state eliminate le riunioni settimanali in redazione e che lei si reca negli studi solo la domenica mattina, qualche ora prima della diretta che parte alle 14 su Rai Uno. “Non ci sono truccatrici e parrucchieri, faccio tutto da sola, a casa mia, prima di uscire”, ha puntualizzato.