Mara Venier condurrà Lo Zecchino d’Oro? Me contro Te ancora in corsa

Sarà Mara Venier la conduttrice dello Zecchino d’Oro 2020? Il suo nome è spuntato nelle ultime ore e va ad aggiungersi ad altri già in corsa. Alcuni invece pare siano stati depennati dall’elenco dei possibili conduttori. La nuova edizione della kermesse canora dedicata ai più piccoli è in via di definizione. Non manca molto alla messa in onda dello Zecchino d’Oro, per questo c’è bisogno di scegliere anche la conduttrice. O il conduttore. O i conduttori. Tv Blog ha reso noto poco fa che in casa Rai hanno pensato di affidare la conduzione alla Venier: questo direbbero le ultime indiscrezioni sul programma. La regina della domenica pomeriggio potrebbe scendere in campo anche in settimana, tra pomeriggi e prima serata in compagnia dei bambini che parteciperanno alla trasmissione con le loro canzoni. Ma attenzione, perché pare che la scelta non sia ancora definitiva.

Lo Zecchino d’Oro 2020, arriverà Mara Venier alla conduzione?

Tra i vari nomi circolati ci sono anche quelli di Luigi e Sofia, la coppia meglio conosciuta come i Me contro Te. Anche loro sono in corsa per la conduzione dello Zecchino d’Oro 2020, ma sono in standby per un motivo ben preciso. I Me contro Te pare abbiano chiesto una cifra che in Rai non sarebbero disposti a tirare fuori. Per questo è partita la ricerca di altri possibili conduttori, ma pure se non condurranno potrebbero comunque essere presenti nella trasmissione. Non si sa ancora in quale ruolo e a quali condizioni, però insomma non è ancora detta l’ultima parola sui Me contro Te allo Zecchino d’Oro. Di sicuro i piccoli protagonisti del programma sarebbero felicissimi di incontrare i loro idoli, ma potrebbe crearsi un bel clima anche con Mara Venier.

Mara Venier condurrà Lo Zecchino d’Oro 2020? Ultime news su quando andrà in onda

Mettendo da parte per un attimo la conduzione, vediamo le altre news sullo Zecchino d’Oro 2020. Per quanto riguarda la messa in onda non ci sono ancora date precise, ma saranno scelte entro la fine di ottobre. In ogni caso andrà in onda per tre pomeriggi, mercoledì giovedì e venerdì, e poi la finale andrà in onda il sabato sera su Rai Uno. Per la Venier comunque si tratterebbe della prima volta alla conduzione dello Zecchino d’Oro, se venisse confermata.