Mara Venier: come sta dopo l’intervento ai denti e quando torna in tv

Buone notizie per i fan di Mara Venier. La presentatrice veneziana sta meglio. Ad aggiornare tutti i fan della situazione ci ha pensato Nicola Carraro, marito di zia Mara dal 2006. L’ex produttore cinematografico ha postato sul suo account Instagram un video in cui si vede la Venier intenta a preparare la cena. Dopo il malessere dei giorni scorsi la 70enne è tornata, seppur parzialmente, alla sua quotidianità.

“La leonessa sta meglio!”, ha annunciato Nicola Carraro sui social network. Successivamente sul suo account Instagram Mara Venier ha fornito maggiori dettagli sulle sue condizioni di salute:

“Sono stati giorni molto difficili, molto duri. Volevo dirvi che domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda. Il problema non è risolto, parte del mio viso ha perso la sensibilità. Per ora, spero di recuperare molto presto. Ma voglio tornare a Domenica In, voglio finire questa edizione”

Dopo lo stop dello scorso 13 giugno – dovuto agli Europei di calcio – Mara Venier è pronta a tornare sul piccolo schermo. Mancano due puntate alla fine dell’edizione in corso di Domenica In, che si è rivelata come sempre un grande successo. Zia Mara si è confermata per il terzo anno consecutivo la regina della domenica.

Tra gli ospiti di Domenica In della puntata di domenica 20 giugno: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Matteo Bassetti Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova e Maurizio Costanzo.

Ci saranno poi: Orietta Berti, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Eleonora Abbagnato, Giulia Stabile di Amici, Salvatore Esposito, Boomdabash, Bruno Venturini.

Mara Venier intervento ai denti: cosa è successo

Un intervento chirurgico per un impianto ai denti, durato 7 ore, ha causato gravi problemi a Mara Venier. L’ex attrice è stata operata una seconda volta, d’urgenza, per scongiurare gravi danni dopo la lesione di un nervo. Operazione che ha lasciato il segno: per giorni zia Mara è rimasta a letto, con una paralisi totale alla faccia. La Venier ha praticamente perso la sensibilità e ha trascorso gli ultimi giorni tra antibiotici e cortisone.

Zia Mara ha ammesso di non riuscire a dormire e di mangiare solo gelati. Per non parlare degli attacchi di panico, che l’hanno afflitta per tutto questo breve periodo. Ci vorranno mesi prima di capire se il nervo tornerà a posto da solo o se sarà necessario operare di nuovo.

Nel frattempo i legali di Mara sono pronti a fare causa al dentista che ha provocato il danno alla Venier, che ha assicurato: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare”.