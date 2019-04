Mara Venier ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2019

Dopo il successo della nuova edizione di Domenica In, Mara Venier è approdata a Ballando con le Stelle. La conduttrice veneziana è stata invitata da Milly Carlucci in qualità di ballerina per una notte. Zia Mara si è scatenata in un ballo indiano, in stile Bollywood, aiutata dal ballerino professionista Marcello Di Nunzio. La Venier ha voluto dedicare la sua performance all’amico e collega Lamberto Sposini, che ha lavorato nel varietà di Rai Uno in qualità di giurato prima dell’emorragia cerebrale che l’ha colpito nel 2011 e che l’ha costretto a ritirarsi a vita privata. Seppur lontano dal lavoro, il giornalista ha mantenuto un ottimo rapporto con Mara, che ha voluto omaggiarlo con un’esibizione divertente e allegra.

I giurati di Ballando con le Stelle elogiano Mara Venier

La performance di Mara Venier a Ballando con le Stelle è piaciuta molto ai giurati del programma, ovvero a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tutti sono stati concordi nel dare alla ballerina per una notte un bel dieci. Applausi sono arrivati anche da parte dei due commentatori a bordo campo: il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone.

Mara Venier rifiuta l’invito a partecipare a Ballando con le Stelle

Durante il momento delle votazioni Guillermo Mariotto ha invitato Mara Venier a tornare a Ballando con le Stelle il prossimo anno come concorrente. Un invito che ha lusingato la conduttrice ma che zia Mara ha declinato in quanto non si sente particolarmente portata per la danza.