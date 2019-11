Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa: “Non volevo assolutamente”

Mara Maionchi chiarisce il commento negativo sulla canzone di Arisa

Mara Maionchi si è trovata in una spiacevole situazione dopo aver definito noiosa La Notte, una canzone di Arisa. I fan della cantante potentina hanno subito criticato la Maionchi per le parole usate durante la trasmissione di X Factor e il giudice ha deciso di chiedere pubblicamente scusa. Mara Maionchi ha spiegato com’è andata realmente la cosa ai microfoni di Radio 102.5 e ha ribadito di essere molto dispiaciuta per essere stata fraintesa dal pubblico. In realtà, si è trattato solo di un malinteso: il giudice ha spiegato che la sua critica non era verso la canzone in sè, ma verso quel tipo di brano cantato da un ragazzo di 17 anni. Stando a quanto dichiarato dalla Maionchi, un ragazzo di quell’età non è adatto per interpretare una canzone di quel tipo.

“Non c’è dubbio sul fatto che la mia uscita sia stata mal interpretata”: Maionchi mette a tacere la polemica

In un’intervista con Radio 102.5, Mara Maionchi ha colto la palla al balzo per chiarire una volta per tutte la polemica sulla canzone di Arisa. Ecco l’antefatto: nel commentare un’esibizione di un concorrente di X Factor, la Maionchi ha definito “un brano per cantanti depresse” la canzone La Notte di Arisa. Dopo il polverone, ecco la verità: “Figuriamoci se mi metto a parlare male di una canzone così bella e così ben cantata da Arisa”. Il giudice di X Factor ha spiegato perché ha commentato in quel modo l’esibizione: “Il testo non lo trovavo molto adatto a lui nel modo di poterlo raccontare al meglio. Tratta temi importanti come la depressione, la solitudine e per un ragazzino di quell’età si spera non sia ancora nella condizione di provare ciò”.

Mara Maionchi porge un ramoscello d’ulivo ad Arisa

Si è trattato di un equivoco e niente più. Mara Maionchi ha così cercato di placare la rivolta scatenata sui social dopo il suo commento sulla canzone di Arisa. Da parte della cantante non sono ancora arrivati commenti. Probabilmente la stessa Arisa, furiosa dopo aver sentito il commento di Mara Maionchi, ha deciso di chiudere la storia qui accettando tacitamente le sue scuse.