Mara Maionchi a La Pupa e il Secchione: l’indiscrezione

Mara Maionchi condurrà La Pupa e il Secchione? Il gossip

Fervono i preparativi per il ritorno in tv de La Pupa e il Secchione. Il format andrà in onda su Italia Uno il prossimo autunno e, come svelato da Mediaset, sarà condotto da Paolo Ruffini. In questi mesi la produzione è alle prese coi casting per i concorrenti ma è in cerca anche di una persona valida per affiancare il conduttore e comico toscano. Ebbene, stando a quello che rivela Spy, sarebbe in lizza per affiancare Ruffini Mara Maionchi. L’ex giurata di X Factor sarebbe una delle candidate più accreditate al ruolo data la sua simpatia e schiettezza. La Pupa e il Secchione non cambierà la sua natura, sarà ironico e divertente, e la Maionchi sembra avere tutte le carte in regola per prendere in mano le redini dello show. Al momento però non ci sono certezze, Mara riuscirà a battere la concorrenza di altre conduttrici Mediaset?

Tutte le altre news sul ritorno de La Pupa e il Secchione

In attesa di capire se davvero Paolo Ruffini e Mara Maionchi condurranno insieme la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, pare che gli autori stiano avendo qualche difficoltà nel comporre le coppie di pupe e secchioni. “Si dice che il programma darà spazio ai pupi e alle secchione, anche se ci sarebbero stati grossi problemi nella ricerca di quest’ultime”, si legge sul settimanale edito da Mondadori. Insomma, raccogliere il testimone di Francesca Cipriani ed Elena Morali – tra le pupe storiche della trasmissione – sembra tutt’altro che facile…

Enrico Papi non ha preso bene il ritorno in tv dello show

Intanto, stando a quello che si sussurra nei corridoi Mediaset, Enrico Papi, storico conduttore de La Pupa e il Secchione, non avrebbe preso bene il ritorno in tv dello show. Il conduttore ha scritto e presentato le prime due edizioni andate in onda nel 2006 e nel 2010 e e sperava di tornare al timone della terza.