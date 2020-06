Manuela Villa farà la maturità, perché rinunciò tanti anni fa: l’interrogazione

Esame di stato Manuela Villa, la maturità della cantante il 23 giugno: emozioni e paure di un cerchio che si chiude

Anche Manuela Villa sosterrà l’esame di stato quest’anno e lo farà con le stesse ansie e paure dei suoi colleghi più giovani. A raccontarsi è stata proprio lei in diretta a Rtl 102.5 annunciando anche la data della discussione: la cantante farà l’esame il 23 giugno, quando sarà interrogata sull’elaborato previsto dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione. A qualcuno potrebbe sembrare tardivo e quasi ridicolo ma in realtà la scelta di diplomarsi della Villa è degna di lode: nonostante la carriera e quindi l’inutilità del diploma ai fini lavorativi la cantante ha deciso comunque di sostenere l’esame per sé stessa. Chiudendo così un cerchio lasciato aperto anni e anni fa, quando rinunciò alla maturità per timore dell’interrogazione. Sì, avete letto bene: sembra strano ma è proprio così.

Manuela Villa maturità: la voglia di rimettersi in gioco in un momento difficile

Le parole della Villa al riguardo sono state chiare: Manuela ha dichiarato che all’epoca aveva la testa da tutt’altra parte e che ora vuole riprendersi “quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco”. A Rtl 102.5 ha anche confessato di avere molta paura, come qualsiasi studente che si prepara a vivere un momento che per tanti occupa ancora un posto speciale nei ricordi. “Sono emozionata come tanti ragazzi – queste le parole della Villa in radio dopo aver sentito parlare dell’emozione dei ragazzi nonostante il Covid-19 –, sto vivendo l’ebrezza e la paura […] in una situazione paradossale, ma forte e unica”. Quella che parla è una Manuela emozionata ma decisa, e con questi presupposti siamo sicuri che l’esame del 23 giugno andrà benissimo.

Maturità Manuela Villa: le parole al figlio 16enne

La Villa ha anche raccontato di cos’ha detto al figlio 16enne quando lui ha saputo dell’esame: la cantante gli ha detto di studiare e di non rimandare, di impegnarsi come tutti perché altrimenti potrebbe pentirsene e “impazzire dietro ai libri” come sta facendo lei. Manuela ha pure speso qualche parola sulle modalità d’esame sottolineando che pur trattandosi di una sola prova si nota se uno studente ha studiato oppure no. L’impressione è che la cantante si sia davvero impegnata per arrivare preparata al gran giorno e dimostrare soprattutto a sé stessa di potercela fare. Poi è arrivata la confessione sui motivi che la spinsero a non sostenere l’esame di stato ai suoi tempi.

News esame Manuela Villa, perché non ha fatto la maturità

Manuela Villa frequentava l’Istituto Rossellino di Roma ma si rifiutò “per paura dell’interrogazione”. La volontà di chiudere il cerchio è emersa l’anno scorso, quando ha deciso che fosse giusto rimettersi in discussione. La Villa ha detto scherzosamente di aver fatto “una figuraccia”, visto che ormai tutti sanno del suo esame, ma per quanto ci riguarda la sua è una scelta coraggiosa e da apprezzare senza dubbio alcuno; questo perché avere la forza di rimettersi in gioco dopo decenni non è da tutti, anche a fronte del fatto che – lo ribadiamo – il diploma non potrà influenzare la sua carriera. Buona fortuna, Manuela!