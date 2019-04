Manuela Arcuri perde il controllo: paura a Ballando con le Stelle VIDEO

Ballando con le Stelle 2019: Manuela Arcuri rischia di cadere in diretta, il video

Paura per Manuela Arcuri a Ballando con le Stelle 2019. Durante uno scatenato jive con il maestro e ballerino Luca Favilla, l’attrice di Latina ha perso il controllo e ha rischiato di cadere in diretta tv. Come potete vedere nel video più in basso, la star di tante fiction Mediaset ha subito cercato di recuperare e ha continuato a ballare come se nulla fosse accaduto. Un modo di fare, una grinta e un coraggio che Favilla ha voluto elogiare davanti ai giurati della trasmissione. Per fortuna, dunque, Manuelona non si è fatta nulla di male. Solo tanto spavento per l’Arcuri e pure per la padrona di casa Milly Carlucci, che ha seriamente temuto per la sua concorrente.

Il jive di Manuela Arcuri e Favilla non conquista la giuria

Nonostante la forza di volontà di Manuela Arcuri, il suo jive non ha conquistato la giuria di Ballando con le Stelle. Nessuno tra Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto ha apprezzato la performance dell’interprete. Che ha scelto questo stile di danza – tra i più difficili in circolazione – per mettersi alla prova e cercare di dare il meglio di sé. Alla fine però l’Arcuri non ha ottenuto più di 18 punti.