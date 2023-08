Manuela Arcuri ‘gelata’, nessun ritorno in Rai: chi dice le bugie?

Manuela Arcuri, smentito il suo ritorno in televisione: l’attrice non sarà protagonista di nessuna fiction Rai

Pochi giorni fa, Manuela Arcuri aveva annunciato in un’intervista al “Giornale” il suo ritorno in Rai, in una serie che l’avrebbe vista come protagonista. Il telefilm, intitolato “La Donna della Seconda Repubblica“, si sarebbe concentrato sulla storia vera della compagna di un politico, il cui nome non era stato ancora rivelato. Tuttavia, l’Arcuri aveva persino dichiarato di avere conosciuto la donna, in modo da prepararsi ad entrare nel ruolo in vista delle riprese. Inoltre, l’attrice aveva anche anticipato che la serie sarebbe stata divisa in quattro puntate e che avrebbe debuttato sulla Rai nel 2024. Nonostante questa serie accurata di dettagli, in realtà, sembrerebbe non esserci traccia di questa famigerata fiction.

Manuela Arcuri: nessuno sbarco in Rai

A svelare la verità è stato TvBlog, che ha garantito che non esisterebbe nessuna fiction Rai con Manuela Arcuri intitolata La Donna della Seconda Repubblica. La notizia, infatti, non ha trovato alcuna conferma da parte di Rai Fiction e della direttrice Maria Pia Ammirati. Quest’ultima, proprio a inizio luglio, aveva presentato i titolo delle serie che vedremo nella prossima stagione sulle reti Rai. E, chiaramente, non c’è stata alcuna menzione a questo nuovo misterioso telefilm con Manuela Arcuri.

La notizia di uno sbarco in Rai dell’Arcuri aveva destato molto scalpore, considerando che gran parte della sua carriera si è svolta presso le reti Mediaset. Inoltre, l’ultima fiction con protagonista l’attrice sulla televisione pubblica risale al 2017, quando aveva vestito in panni di Pupetta Maresca in “Pupetta – Il coraggio e la passione” e di Paola Vitali in “Carabinieri”. Nel 2019, invece, è sbarcata sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, partecipandovi come concorrente. Tornando al campo della recitazione, poi, ha recentemente recitato in Hoganbiiki – Il valore della sconfitta, film disponibile su Prime Video e con Enzo Dino alla regia.

Dunque, a questo punto, la domanda sorge spontanea: come mai Manuela Arcuri aveva confermato la sua presenza in una serie Rai, dando anche il nome del titolo provvisorio e la durata della presunta messa in onda? I motivi dietro questa mossa di Manuela restano ignoti. Non è chiaro se si sia trattato di un errore da parte della Rai, di un malinteso tra le due parti o di un’inspiegabile bugia diffusa dall’attrice. Cosa sarà successo veramente? Chissà…