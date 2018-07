Manuela Arcuri e il fratello Sergio al Grande Fratello Vip: la richiesta dell’attrice

Grande Fratello Vip 2018: nel cast anche Manuela Arcuri e il fratello Sergio

Procedono a ritmo spedito i provini per la terza edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 13 luglio, Manuela Arcuri è tra gli artisti confermati del cast. L’attrice di Latina avrebbe però fatto una richiesta importante alla produzione del reality: quella di farla gareggiare con il fratello Sergio. All’inizio Manuela ha rifiutato per via del figlio Mattia, che oggi ha cinque anni. Ma dopo ha cambiato idea e proposto agli autori di farla entrare in coppia con Sergio Arcuri. Pare proprio che quelli del GF Vip abbiano accettato: dunque i fratelli Arcuri, salvo cambiamenti dell’ultima ora, saranno a tutti gli effetti gli eredi dei fratelli Rodriguez, tra i protagonisti della scorsa edizione.

Sergio Arcuri: chi è il fratello di Manuela

Sergio Arcuri è il fratello maggiore di Manuela. Ha 43 anni e dopo aver intrapreso la carriera militare ha deciso di abbandonare tutto per seguire le orme della sorella. Ha così cominciato a recitare in diverse fiction Mediaset, tra le quali: L’onore e il rispetto, Pupetta, Furore, Caterina e le sue figlie. Nel 2009 ha affiancato Veronica Maya a Incredibile – show di Rai Uno – in qualità di valletto. Negli ultimi anni Sergio ha accantonato la passione della recitazione per dedicarsi ad una nuova attività: ha aperto alcuni locali ad Ibiza. Arcuri è inoltre noto alle cronache rosa per via della sua storia d’amore con Mercedesz Henger, finita dopo una manciata di mesi tra rancori e frecciatine.

Tutti gli altri nomi del Grande Fratello Vip 2018

Oltre a Manuela e Sergio Arcuri, nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare anche: Alex Belli, Katherine Kelly Lang (la famosa Brooke di Beautiful), Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne, Gustavo Rodriguez (il padre di Belen), Donatella Rettore. Ha invece già rifiutato la proposta Giovanni Ciacci, che ha scelto di restare a Detto Fatto su Rai Due.