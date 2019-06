Manuela Arcuri a Live-Non è la d’Urso parla di Simone Coppi e Pamela Perricciolo

Manuela Arcuri è tornata a parlare di Simone Coppi e della truffa amorosa che è riuscita ad evitare circa dieci anni fa. Ospite di Live-Non è la d’Urso, l’attrice di Latina si è scagliata duramente contro Pamela Perricciolo, conosciuta ai più con il nome di Donna Pamela. È stata quest’ultima a presentare tempo fa tal Simone, poi finto marito di Eliana Michelazzo, all’Arcuri. Quest’ultima, all’epoca dei fatti single, ha provato a conoscere meglio questo uomo misterioso ma dopo tre settimane di messaggi e chiamate ha deciso di lasciar perdere, intuendo subito che nulla di quanto stava accadendo era reale.

Cosa ha detto Manuela Arcuri su Simone Coppi

Più di dieci anni fa Manuela Arcuri e Pamela Perricciolo sono entrate in contatto per via di alcune collaborazioni lavorative. Tra un impegno e una sponsorizzazione, Donna Pamela ha provato a far conoscere all’interprete il suo amico Simone Coppi. “Quando siamo andate in Calabria per un evento, Pamela mi ha fatto addirittura vedere la villa di Simone, che si trovava sul mare. Questa conoscenza è durata tre settimane, io volevo incontrarlo ma più volte mi ha dato buca”, ha raccontato Manuela a Live-Non è la d’Urso. “Pamela mi faceva parlare anche al telefono con questo uomo che non so chi sia”, ha aggiunto l’Arcuri.

Manuela Arcuri replica all’accusa di Pamela Perricciolo

A Live-Non è la d’Urso Manuela Arcuri ha replicato pure alla dichiarazione di Donna Pamela. L’imprenditrice ha accusato l’attrice di mentire perché quando sui giornali si era diffusa la notizia del matrimonio di Eliana Michelazzo più di qualche giornalista aveva evidenziato i presunti trascorsi amorosi di Simone Coppi con l’Arcuri. “Mai vista questa copertina. Non essendo persone tanto conosciute all’epoca non ho dato peso a questa cosa. Era tutta una bolla di sapone”, ha ribattuto Manuela. Nonostante questo l’ex star di Ballando con le Stelle non ha negato di esserci rimasta molto male per quanto accaduto.

Manuela Arcuri delusa dal comportamento di Pamela

“All’epoca ci sono rimasta male perché si è presa gioco di me. Io ero davvero entusiasta per questo ragazzo così bello, avevo addirittura preparato una torta per il nostro incontro che non c’è mai stato. Pamela non è stata corretta nei miei confronti”, ha concluso Manuela Arcuri.