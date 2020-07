Manila Nazzaro regina di Temptation Island: quella frase che piace a tutti

Manila Nazzaro protagonista indiscussa di Temptation Island 2020. L’ex Miss Italia è la fidanzata più amata di questa edizione, capace di regalare ad ogni puntata perle di saggezza e riflessioni profonde sull’amore e sulla condizione femminile. Nel corso della quinta e penultima puntata la conduttrice Rai è tornata a parlare del suo rapporto a distanza con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Dopo tre anni insieme i due non riescono a decidere la città in cui convivere: lui vorrebbe restare a Firenze, dove è nato e cresciuto, mentre lei risiede da tempo a Roma, dove è mamma di due ragazzi ancora piccoli nati da un precedente matrimonio. Nonostante il grande amore che nutre per Lorenzo, Manila non vuole lasciare la Capitale. La 42enne crede molto nella sua indipendenza e nel suo lavoro e non è disposta in alcun modo a rinunciarvi.

Manila Nazzaro, applausi per quella frase sull’indipendenza femminile

“Sacrificarmi per un uomo non l’ho mai fatto e mai lo farò. La vita mi ha insegnato che non ne vale la pena”, ha fatto sapere Manila Nazzaro a Temptation Island. Una frase che ha messo tutti d’accordo, come si evince dai numerosi tweet d’apprezzamento su Twitter. “Dovremmo essere tutte come Manila, diamoci valore, non dipendiamo da nessuno. Mai annullarci”, ha scritto una telespettatrice sui social network. “Manila Nazzaro anche oggi ci insegna la vita”, ha sottolineato qualcun altro. C’è poi chi ha lanciato una interessante idea: “Proiettiamo questo discorso di Manila Nazzaro nelle scuole”. La Nazzaro non vuole perdere la sua indipendenza, che ha costruito con sacrificio e devozione e questo piace molto ai telespettatori, che vedono in Manila una donna forte e coraggiosa e di grande esempio.

Manila Nazzaro vuole restare indipendente nonostante tutto

“Ho sempre lavorato e sono abituata a lavorare. Se io non lavorassi, lorenzo dovrebbe darmi la sua carta di credito per me e per i miei figli ed è una cosa terribile”, ha ribadito Manila Nazzaro a Temptation Island. Prima di incontrare Lorenzo Amoruso l’ex Miss Italia è stata sposata per dodici anni con Francesco Cozza, ex giocatore di calcio oggi allenatore e attuale responsabile scouting della Reggina. La coppia ha avuto due figli: Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 8 anni e mezzo. Manila e Cozza si sono detti addio a causa di alcuni tradimenti da parte dello sportivo. La Nazzaro, come confidato di recente, ha scoperto su Instagram che il marito aveva un’altra famiglia. L’incontro con Amoruso è avvenuto tre anni fa, dopo la separazione da Cozza: da tempo i due portano avanti un rapporto a distanza.