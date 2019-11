Manila Nazzaro ha litigato davvero con Adriana Volpe? Ecco tutta la verità

Manila Nazzaro intervistata a Detto Fatto ha parlato della presunta lite con Adriana Volpe. Ecco tutta la verità

Manila Nazzaro oggi è tornata in televisione. La conduttrice, ed ex modella italiana, è stata ospite a Detto Fatto e protagonista di un tutorial make up di Paolo Guatelli. E vista l’occasione, Bianca Guaccero le ha posto alcune domande ed ha ripercorso con lei i momenti salienti della sua carriera. La storia professionale di Manila è iniziata ben 20 anni fa con la presenza di Fabrizio Frizzi. Infatti, nel 1999 venne incoronata Miss Italia proprio durante l’edizione condotta dall’indimenticabile presentatore. A posarle la celebre coroncina sul capo fu invece Alberto Sordi. Dunque, per la Nazzaro quello fu un momento della sua vita che ricorderà per sempre proprio perché ebbe l’onore di avere dinnanzi a se due degli uomini più importanti della televisione nostrana.

“Io ed Adriana Volpe non abbiamo litigato”, la verità di Manila

La sua carriera televisiva prese poi il volo qualche anno dopo. Nel 2014 Manila Nazzaro approdò a Mezzogiorno in Famiglia prima come inviata e poi come conduttrice. Nel 2017, però, accadde qualcosa di molto particolare. La conduttrice venne sostituita da Adriana Volpe e tanti furono i giornali che riportarono una presunta lite tra le due donne. Ma qual è la verità? Bene, finalmente oggi a rivelarla è stata proprio la diretta interessata. Bianca Guaccero infatti le ha domandato delle delucidazioni a riguardo e Manila le ha così risposto: “Se è vera la lite con la Volpe? Assolutamente no! Infatti io e Adriana, quando ci siamo incontrate, abbiamo chiarito. Era tutta una sorta di fuffa inventata dai giornali. In realtà tra me ed Adriana c’è sempre stata complicità”.

“La delusione c’è, è inevitabile ed umana, ma non è colpa sua”

La speaker radiofonica ha poi aggiunto: “Posso dirti una cosa? Io sono a favore del fatto che le donne debbano sempre fare gruppo e l’ho voluto dimostrare dicendo più volte che non ero arrabbiata con Adriana. La delusione c’è, è inevitabile ed umana come tutti i lavori, ma non è colpa sua. Abbiamo chiarito, abbiamo parlato tanto e ci siamo confrontate”.

“Condurre Mezzogiorno in Famiglia? Esperienza meravigliosa”

Manila ha poi ribadito che lei era a conoscenza di quello che sarebbe accaduto a Mezzogiorno in Famiglia. Ma ha anche dichiarato che per lei condurre il programma ideato da Guardì è stata un’esperienza meravigliosa che ha sfruttato fino all’ultimo momento.