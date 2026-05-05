Manila Nazzaro dice stop alla PMA, il figlio con Stefano Oradei non arriva: amare rivelazioni

Periodo delicato per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La conduttrice 48enne, intervistata dal settimanale Nuovo, ha rivelato di aver cercato assiduamente un figlio con il marito, anche ricorrendo alla pratica della fecondazione medicalmente assistita, nota anche con l’acronimo PMA. Tuttavia, al momento, ogni sforzo di rimanere incinta è risultato vano. Dopo mesi di tentativi, la 48enne ha deciso di interrompere il trattamento che ha anche avuto ripercussioni sul suo stato di salute. L’ex concorrente del Grande Fratello, a causa della cura ormonale, ha acquisito chili. Inoltre ha raccontato di aver faticato a fare movimento, situazione che l’ha ulteriormente fiaccata.

Manila Nazzaro non riesce ad avere un figlio con Stefano Oradei (nonostante la PMA)

“È stato un periodo difficile”, ha confidato Manila Nazzaro, durante la chiacchierata concessa a Nuovo, aggiungendo che, nonostante le difficoltà, con Oradei è rimasta sempre molto unita. Lui le è sempre stato accanto. A notare il grande supporto offerto dall’ex volto di Ballando con le Stelle è stata anche la ginecologa che segue la conduttrice. La professionista, a proposito della premura mostrata da Stefano, ha detto di aver visto pochi uomini spendersi come ha fatto lui per la moglie.

La 48enne ha inoltre confessato di aver sofferto sia a livello psicologico sia fisico. Per circa nove mesi ha provato a concepire un figlio, aiutandosi con la PMA, un percorso molto impegnativo. Purtroppo, per ora, il desiderio di mettere su famiglia con il danzatore rimane tale. “Sia dal punto di vista psicologico che fisico è stato un periodo faticoso”, ha ammesso Manila Nazzaro che per circa nove mesi ha provato ad avere un figlio con il marito Stefano Oradei. Purtroppo le cose non sono andate a buon fine. La conduttrice ha spiegato che, nonostante tutto, proverà a pensare in positivo.

Da tempo la coppia dichiara che vorrebbe avere un bebè. Oradei non è mai diventato padre. Manila invece è mamma bis dei figli avuti dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza. Tornando alla procedura della PMA, Nazzaro ha riferito che ha preso peso durante la terapia ormonale, gonfiandosi parecchio. Quando ha rinunciato a proseguire con il trattamento è riuscita a smaltire una decina di kg.

Il curioso appello a Milly Carlucci

Sul finale dell’intervista a Nuovo, l’ex gieffina vip ha anche lanciato un simpatico appello a Milly Carlucci per essere chiamata a partecipare a Ballando con le Stelle, programma che Oradei conosce molto bene, essendo stato per anni protagonista nel cast dei maestri. “Mio marito Stefano è molto geloso, quindi il gossip è servito”, ha spifferato Manila, lasciando intendere che sarebbe in grado di creare anche dinamiche al di fuori della pista da ballo.