Manila e Lorenzo, la promessa sulla tomba del padre: Amoruso commosso

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island sembrano distanti e vicini allo stesso tempo. Nella quarta puntata Lorenzo è stato chiamato nel Pinnettu e ha sentito Manila dire che lui ha paura di impegnarsi e di lasciare la sua vita per lei. Poi ancora discorsi su chi dovrebbe trasferirsi dall’altro e lasciare la propria città. Manila ha detto di aver bisogno di una persona che stia sempre con lei, una situazione stabile insomma. Al contrario con Lorenzo si vede solo nei weekend, a suo dire, e pare non le basti più. Lorenzo non è d’accordo con ciò che ha sentito, pensava addirittura di essere su Scherzi a parte. Al falò con Filippo Bisciglia è arrivato quindi piuttosto arrabbiato e furioso, chiarendo subito di essere una persona che non ha paura di prendersi le sue responsabilità. È sembrato molto deluso insomma dalla fidanzata Manila e con questo stato d’animo ha affrontato il primo video del falò. Nello stesso, Manila ha raccontato che secondo lei Lorenzo è abituato a stare solo e ha paura di ufficializzare i rapporti. A volte lei pensa che le vada bene così, altre volte invece vorrebbe qualcosa di più concreto ed essere più serena.

Temptation Island 2020, il quarto falò di Manila e Lorenzo: “Un gioco sporco”

La Miss si è anche commossa pensando ai desideri dei suoi genitori, lasciandosi andare poi e ammettendo di avere paura ogni tanto di non farcela fa sola. Lorenzo ha detto che condivide il punto di vista della sua metà, ma si è anche difeso. Ha detto che non possono sposarsi perché Manila non ha ancora divorziato ufficialmente, per cui non è lui che ha paura di ufficializzare. Ha spiegato che in realtà passa i weekend a Firenze, lavorando nell’ambito del calcio, e il resto della settimana da lei. “Noi abbiamo parlato anche di un figlio”, ha confessato Lorenzo spiegando che in realtà è convinto del suo rapporto con Manila ed è pronto a prendersi cura di lei. “Sta facendo un gioco sporco”, ha però aggiunto non trovandosi d’accordo con i racconti della partner. Per questo non è stato toccato dalla commozione della Nazzaro. Non vuole passare per il fannullone di turno, perché sente di non esserlo mai stato.

Lorenzo Amoruso, la promessa a Manila Nazzaro sulla tomba del padre: il racconto a Temptation Island

Tornato nel villaggio, Lorenzo ha abbassato le difese. Confidandosi con una tentatrice ha raccontato che tempo fa lui e Manila si trovavano entrambi in Puglia e lei lo ha accompagnato sulla tomba di suo padre. Una cosa molto importante per lui, al punto che proprio lì le ha giurato amore eterno. Un gesto che dovrebbe far capire a Manila, secondo lui, quanto sia innamorato e disposto a impegnarsi. Raccontando questo aneddoto era anche visibilmente commosso. Anche per questo non si aspettava nulla di tutto ciò, insomma. Manila al suo falò si è espressa in modo super positivo sul compagno, dicendo di essere contenta della maturità che lui sta dimostrando. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa di Lorenzo. L’ho visto interagire in quell’orribile video di Pietro. Si è comportato da vero uomo”.