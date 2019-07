Manifest anticipazioni episodi 31 luglio: Michaela e Jared tornano insieme?

Manifest, le anticipazioni sulla puntata del 31 luglio: ecco cosa succederà

Prima di darvi le anticipazioni sugli episodi di Manifest di mercoledì 31 luglio, vogliamo dirvi che sarà la penultima puntata della serie televisiva. Ci separano dalla fine soltanto quattro episodi, che verranno divisi in due puntate. Fino a oggi, abbiamo visto tre episodi di Manifest il mercoledì sera, ma gli ultimi due appuntamenti saranno differenti. Dunque nella penultima puntata di Manifest vedremo gli episodi Avvicinamento autorizzato e Aggiornamento. Nel primo, Zeke non si sentirà ancora pronto per tornare alla vita di sempre e Michaela deciderà di rimanere in baita insieme a lui per qualche giorno. Ben e Grace riporteranno Cal a casa, ma qui troveranno una grande simbolo rosso sulla loro porta e la finestra verrà colpita da un mattone. Dietro questo gesto si nasconderà Calvin Webber: Jared infatti scoprirà che l’uomo ha dato vita a un sito internet dove parla di una presunta cospirazione dei passeggeri del Volo 828.

Anticipazioni Manifest, episodi in onda mercoledì 31 luglio: Saanvi in pericolo

Ben sarà molto preoccupato e deciderà di affrontare Calvin, ma i due litigheranno e il video della lite finirà in rete. Si scoprirà poi che anche Zeke ha lo stesso marcatore degli altri nel suo sangue. Inoltre, Saanvi noterà un’altra grande X rossa sulla porta del suo ufficio. Grace e Ben si riavvicineranno. La donna riceverà poi la visita di Alice, una donna convinta che i passeggeri del volo siano tornati per compiere miracoli. Il marito di Alice ha un cancro, ma Saanvi le dirà di non poter aiutare l’uomo. La donna perderà il controllo e la minaccerà. Ben intuirà che è successo qualcosa a Saanvi e si metterà sulle sue tracce. Insieme a Michaela riuscirà a salvarla. Cal disegnerà la missione apparsa a Zeke, mostrando agli altri che il lupo si troverà con Michaela.

Manifest episodi, anticipazioni penultima puntata di mercoledì 31 luglio

Le anticipazioni di Manifest proseguono con le vicende sentimentali della serie tv. Negli episodi di mercoledì 31 luglio, infatti, Lourdes avrà dei sospetti su Michaela e Jared e ne parlerà all’amica, che finirà con l’ammettere tutto. Michaela poi andrà a casa di Lourdes per parlare con lei, ma scoprirà che lei e Jared si sono lasciati. Sarà un nuovo inizio per Michaela e Jared?