Mango da Cattelan, look bocciato: “Come si veste?” Marca e costo

Oggi, lunedì 27 maggio, su Rai 2 è andata in onda la seconda puntata di Da vicino nessuno è normale. In occasione del secondo appuntamento dello show, il conduttore è stato raggiunto sul palco da diversi ospiti famosi: Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fabio ed Eleonora Caressa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e Angelina Mango. Quest’ultima è stata oggetto di uno scherzo da parte del content creator Matteo Varini, seguendo le orme di quanto accaduto nella scorsa puntata con Tananai. Mentre stavano registrando un video per i social, Varini interrompeva con richieste assurde o cantilenava La Noia in sottofondo.

Angelina ha reagito in maniera molto educata e carina, ricevendo un’ondata di complimenti sui social. Dopodiché, l’ex allieva di Amici si è esibita con un medley delle sue tre hit: “Ci pensiamo domani”, “Ma che t’o dico a fa’” e “La Noia”. Infine, ha presentato il suo nuovo singolo, “Melodrama”. Ma, il mondo del web non ha perdonato un altro dettaglio della sua presenza nel programma. Di cosa si tratta? Del suo look. La Mango è conosciuta per i suoi look colorati e aggressivi e, anche questa volta, ha optato per un outfit abbastanza selvaggio. La cantante ha indossato un completo elastico, caratterizzato da un crop top e leggings a zampa coordinati, entrambi di colore verde smeraldo e decorati con dei rinoceronti rosa.

Una mise che non è piaciuta molto ai telespettatori, che si sono scatenati con le critiche. C’è da dire, poi, che nell’ultimo periodo i look della Mango non stanno convincendo il pubblico. “Ma come si veste? Trovatele uno stylist decente”, scrive un utente su Twitter. Pochi giorni fa, si è esibita a un festival in Croazia, sfoggiando una gonna verde fluo che è stata fortemente bocciata dai suoi fan e non solo. Ad ogni modo, quanto costa il completo sfoggiato questa sera, lunedì 27 maggio, da Angelina Mango nello show di Alessandro Cattelan?

Come riportato da Fanpage, si tratta di un outfit targato Bea Studio, con i due capi che, sul sito del brando, risultano costare rispettivamente 120 e 80 euro. In aggiunta, la Mango ha completato la mise con le sue solite zeppe altissime, questa volta color rosa acceso, abbinati ai rinoceronti. Infine, durante l’esibizione, Angelina si è anche riparata dal freddo con un’importante pelliccia rossa.