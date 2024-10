È possibile passare dai tiktok all’arresto? A quanto pare sì, purtroppo. È ciò che è successo alla sagra della castagna di Soriano nel Cimino, quando un tiktoker di 36 anni, Damiano Sartori, ha creato il panico, facendo finire in ospedale una carabiniera con lesioni alla spalla e creando non poco caos tra la gente, rimasta attonita dalla situazione.

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono queste le denunce che riguarderebbero il tiktoker, attualmente in libertà dopo avere passato due giorni all’interno del penitenziario Nicandro Izzo. Che cosa avrebbe spinto l’uomo a reagire in questo modo? E perché farlo i due figli minorenni e la compagna lasciati in macchina? Pare che Damiano Sartori abbia perso le staffe prima con lo staff della sicurezza, poi la situazione è rapidamente degenerata quando ha deciso volutamente – e consciamente – di imboccare la strada contromano spingendo sul pedale dell’acceleratore e rischiando davvero di mettere in atto una tragedia.

Ad aggiungere preoccupazione al panico, seminato in una manciata di minuti, il tiktoker originario di Fonte Nuova ha sferrato pugni alla security, colpendo anche alcune persone dell’amministrazione e coinvolgendo anche una ragazza di 25 anni che si trovava lì per puro caso. Nulla è servito nemmeno all’arrivo dei Carabinieri, che prontamente hanno dovuto chiamare altri 10 militari per cercare di fermare l’uomo: l’esito? Una carabiniera presa a calci, ferita, e portata in ospedale.

Damiano seguitissimo sui social: il video pre-arresto è cringe

Su TikTok conta quasi 30.000 follower e la cosa che più inquieta è che poche ore prima l’arresto, avvenuto il 13 ottobre scorso, Damiano aveva pubblicato un video in compagnia di uno dei due figli. Il video, che voleva essere ironico, ha avuto in realtà la reazione contraria. Damiano fa una domanda al figlio, facendogli notare dove lo avesse portato e quanto quel posto fosse bello, ma il figlio, ovviamente “preparato” dal padre, risponde a tono con una battuta poco felice: “Ah pà, era meglio se me portavi a quella della fregna!”.

I commenti sottolineano l’effetto “cringe” del video e puntano il dito contro il tiktoker, visto non proprio come esempio modello di padre (ma c’è chi lo elogia per la sua simpatia).

Figura controversa e molto discussa, Damiano Sartori è stato denunciato anche per avere guidato senza patente e sotto l’effetto di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti: un quadro non proprio idilliaco.

Sei le pagine lette all’udienza che lo hanno coinvolto e che descrivono tutti gli episodi negativi che lo hanno visto protagonista. Sei anche gli ultimi video del suo profilo TikTok, tra cui quello della battuta discutibile. L’aveva definita “una bellissima manifestazione”, ma poi qualcosa è andato storto. Da momento di svago a momento di caos totale: l’arresto è stato inevitabile, e gli organizzatori della sagra della castagna si sono detti molto dispiaciuta dell’accaduto.