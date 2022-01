Maneskin, tour di nuovo rinviato: band affranta, le parole ai fan

I Maneskin hanno rinviato ancora una volta il tour nei palazzetti. Era già successo a ottobre scorso, quando la band ha annunciato di aver rimandato le date di Roma e di Milano al 2022. Quest’anno sarebbero stati in giro per l’Italia e per l’Europa dopo aver conquistato il vecchio continente e non solo. I Maneskin hanno conquistato gli Stati Uniti d’America, considerato uno zoccolo duro da molti. Eppure Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono riusciti a sbancare anche nel paese a stelle e strisce, dove oggi sono richiestissimi. Hanno collezionato tanti traguardi e diverse esperienze di cui vanno fieri e orgogliosi, ma è chiaro che non vedevano l’ora di esibirsi per il loro pubblico su un palcoscenico.

Quel momento era vicinissimo, il tour dei Maneskin nel 2022 avrebbe toccato diverse città italiane tra marzo e aprile. Le date invece sono state rinviate, ma non tutte. Sono confermate le date dei concerti all’aperto dei Maneskin: il 28 aprile all’Arena di Verona, il 23 giugno allo stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Chi aveva intenzione di vederli in altri appuntamenti dovrà aspettare, e questo vale per i fan italiani come per i fan in tutta Europa.

La band è apparsa in serata sui profili social con un video in cui Damiano ha parlato a nome di tutti spiegando di dover rimandare l’intero tour europeo e il tour nei palazzetti in Italia. Ovviamente il motivo non è un mistero per nessuno: hanno preferito rinviare a causa del Covid-19. In particolare hanno scelto di rimandare per delle limitazioni nei palazzetti:

“Siamo mortificati. Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti”

Non si conoscono ancora le nuove date dei concerti dei Maneskin. Intanto loro sono apparsi affranti: “Siamo davvero, davvero dispiaciuti”. Per quanto riguarda le date, invece, sperano di poterle annunciare entro l’inizio di marzo 2022. Hanno ringraziato i fan per la pazienza e il supporto. Loro sono fiduciosi: “Siamo tutti insieme dentro a questa situazione. Dobbiamo resistere e vi giuriamo che torneremo e sarà ancora meglio”. A fine messaggio, i Maneskin hanno specificato che sono confermati anche gli appuntamenti con i festival oltre che all’aperto. Per cui è chiaro che non salterà la loro presenza al Coachella.