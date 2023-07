Maneskin, sputi sul pubblico? Damiano David s’infuria: “La verità”

Ieri sera i Maneskin hanno letteralmente infuocato il palco di San Siro. Dopo i due sold out all’Olimpico di Roma e la data zero a Trieste, la band romana ha intrattenuto i fans milanesi nella prima delle due tappe che faranno da apripista al tour mondiale, al via dal 3 settembre in Germania. Per rivedere la band in Italia invece i fans dovranno aspettare almeno il prossimo anno. Durante il concerto, che si è svolto per metà sotto una pioggia torrenziale, il frontman della band Damiano David si è reso partecipe di un inaspettato fuoriprogramma che ha fatto molto discutere nelle ultime ore. Ecco che cosa è successo.

L’inaspettato fuoriprogramma

A un certo punto del concerto Damiano David, cantante e leader della band romana, si è rivolto al pubblico urlante senza troppi giri di parole: “Prima che scrivete str****te su TikTok, ho sputato sul palco. Teste di c***o”, ha detto il cantante ai fans sotto al palco. A quanto pare infatti, stando ai numerosi video che stanno circolando sul web, Damiano avrebbe “sputato” sul pubblico sottostante al palco in seguito a un forte e liberatorio colpo di tosse. Quindi il cantante ha proseguito con la scaletta del concerto.

Il video dell’accaduto è stato condiviso anche dallo stesso cantante che, a corredo del filmato, ha aggiunto una sorta di “promemoria” per i followers: “Take notes” ovvero “Prendete nota”. Precisazione che con tutta probabilità è un riferimento allo scandalo che era scoppiato lo scorso aprile: per lo stesso identico motivo e Damiano era stato letteralmente travolto dalle polemiche. “Era necessario? Schifoso”, gli avevano scritto alcuni utenti. Ecco quindi perché questa volta il frontman ha preferito “tutelarsi” specificando che lo sputo è finito sul palco e non sul pubblico.

Certo è che l’uscita del frontman della band romana non è piaciuta a tutti e ha scatenato una vera e propria polemica che ha portato i fans della band a una divisione netta: c’è chi difende il cantante e chi invece lo accusa di essersi reso, ancora una volta, partecipe di un gesto poco carino nei confronti dei suoi fans. C’è però da dire che il gesto di Damiano David non è stato del tutto rivoluzionario. Sono molti infatti gli artisti di fama mondiale che negli anni si sono resi partecipi di scenette simili sputando e rovesciando acqua o addirittura alcolici sul palco.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di ieri sera potrebbe essere definita una perfetta sintesi dei tre dischi “Il ballo della vita”, “Teatro d’ira – Vol. I” e “Rush!”. Due ore di concerto in totale, durante le quali i fans hanno assistito alle performances di “Gossip”, “Baby Said” e “Don’t wanna sleep” tra e tante. Su “Kool Kids”, come da tradizione, sono saliti sul palco un bel po’ di fan per scatenarsi con i loro idoli.

Poi ancora ritmo con “Gasoline” e infine il momento strappalacrime con le due ballad struggenti “The Loneliest” e “Timezone”. Verso la fine poi, i Maneskin hanno voluto aggiungere un tocco di italianità, cantando i brani “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline”, la versione acustica di “Torna a casa” e “Vent’anni” ma anche la sanremese “Zitti e buoni”.