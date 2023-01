La band ha scelto un modo decisamente originale per presentare il loro nuovo album Rush, in uscita domani 20 gennaio 2023

Il matrimonio a quattro dei Maneskin è l’argomento della serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2023. Questa è la data che i loro fan ricorderanno per sempre, la data scritta sulle partecipazioni di nozze inviate agli invitati. Con tanto di dress code, come svelato da Fedez! La cerimonia si è tenuta davvero, ma come hanno fatto i Maneskin a sposarsi a quattro? In realtà non si è trattato di un matrimonio vero e proprio, nel senso che non ha una valenza civile. La band ha organizzato questo “matrimonio” per presentare il loro nuovo album Rush!, disponibile a partire da mezzanotte.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si sono presentati tutti vestiti di bianco. Damiano e Thomas con abito giacca e pantalone; Victoria e Ethan in abito da sposa. Che avessero ideato un matrimonio per il lancio dell’album era già emerso nei giorni scorsi, ma oggi che c’è stata la cerimonia la curiosità di vedere come si è svolta è tanta. I fan attendevano foto e video del matrimonio dei Maneskin in trepidante attesa!

Grazie agli invitati è possibile trovare molte immagini dei Maneskin versione sposi. L’evento è stato organizzato da Spotify, che ha postato sui social dei video della serata. A unire in matrimonio i quattro, insomma l’officiante della cerimonia, è stato Alessandro Michele, amico della band ed ex direttore creativo di Gucci. Tra gli invitati invece grandi nomi: Baz Luhrmann, Fedez, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, Dybala, Sabrina Impacciatore, Paolo Sorrentino. E ancora Fletcher Donohue, Benedetta Porcaroli, Cathy La Torre, Floria Sigismondi.

C’era un altare ovviamente e una navata con file di sedie per gli invitati da una parte e dall’altra. Quattro panchette davanti all’altare, una per ogni componente della band. E poi fiori, candelabri, specchi e un tappeto rosso: sembrava una cerimonia di nozze a tutti gli effetti! Il matrimonio in quattro dei Maneskin farà parecchio discutere, non c’è che dire. Ma forse è proprio lo scopo: farne parlare. Oltre che confermare davanti agli occhi del mondo che loro quattro come band sono più uniti e solidi che mai.