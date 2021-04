Maneskin, Leon quinto componente della band? Web in tilt, cosa c’è dietro

Leon è il quinto componente dei Maneskin? La domanda sta tenendo col fiato sospeso tutto il Web. Ieri sera la band è stata protagonista della nuova stagione del programma di Valerio Lundini, Una pezza di Lundini. Una trasmissione comica e satirica, per questo ci sono dubbi su Leon dei Maneskin: sarà nuovo membro o no? Il dubbio rimane, si dovrà aspettare qualche giorno o qualche settimana prima di scoprire la verità. I Maneskin ufficialmente sono formati da Damiano Davide (frontman e voce), Victoria de Angelis (basso), Ethan Torchio (batteria) e Thomas Raggi (chitarra). Leon sarebbe il secondo chitarrista della band, qualora ne facesse parte davvero.

Nulla vieta che dopo Sanremo i Maneskin abbiano deciso di prendere un altro chitarrista, anche se la notizia ha fatto dubitare qualcuno. I fan sembrano divisi: da una parte quelli che accetterebbero un quinti componente, pronti ad affezionarsi anche a lui; dall’altra coloro che preferirebbero la formazione a quattro. Chi la spunterà, alla fine? Leon è davvero un nuovo chitarrista dei Maneskin? Non è da escludere che possa essersi trattato solo di una gag: da questo nascono i dubbi, infatti.

Valerio Lundini è noto per le sue gag e per la satira che porta su Rai Due con la sua trasmissione. Le sue interviste sono altrettanto esilaranti, per cui potrebbe essere stato solo uno sketch, che inaspettatamente sta facendo discutere parecchio. O forse è un caos che il conduttore ha cercato. I Maneskin hanno presentato Leon proprio a Una pezza di Lundini ieri sera, sarebbe stato quindi il suo esordio ufficiale come secondo chitarrista della band. Visto che si è trattata di un’intervista divertente non è da escludere che il quinto componente fosse solo una gag.

Ieri sera è stato detto solo che Leon è il secondo chitarrista dei Maneskin, senza aggiungere altro. Strano, però: se fosse stata davvero la sua presentazione ufficiale, perché farla così breve? Insomma, l’arrivo di un nuovo componente meriterebbe tutt’altra presentazione ai fan. Intanto Leon è entrato in tendenza su Twitter, il Web è impazzito cercando di capire chi fosse. I Maneskin oggi hanno pubblicato una foto con Leon su Instagram, scatenando ancor di più la curiosità di tutti. Un modo per disorientare ulteriormente i fan o è tutto vero?