Maneskin: Damiano incanta, Corona asfalta: “Vorrebbe essere me”

Se non lo accusano almeno una volta al giorno di star copiando qualcuno, Damiano David non è contento!

Stavolta ad attaccare il frontman dei Maneskin di plagio è il re dei paparazzi in persona.

In principio furono i Cugini Di Campagna: la band di Anima Mia era stata perentoria contro i giovani rocker.

Durante il tour in America, i Maneskin avevano sfoggiato degli outfit griffati che secondo i Cugini di Campagna erano ispirati ai loro celeberrimi costumi.

Erano volati stracci sulla pagina Facebook della band, che per vendetta aveva poi deciso di fare una cover del successo dei Maneskin ‘Zitti E Buoni‘, trionfante sia al Festival di Sanremo che all’Eurovision.

‘L’abbiamo persino abbellita! Ora basta copiarci! Vorrebbero essere come noi ma non faranno mai la storia come abbiamo fatto noi!’

Dissero i Cugini.

Pensavate fosse finita qui la sequela di accuse di plagio? Vi sbagliavate! Oggi è sceso in campo nientemeno che Fabrizio Corona. Che è successo? Tutta colpa del nuovo spot di Damiano.

Corona spara a zero su Damiano, il video della discordia

Da ieri, Damiano David, il frontman dei Maneskin è il nuovo volto di Maserati.

La casa automobilistica infatti ha scelto il giovane cantante romano per lanciare la sua nuova auto, la Maserati Folgore (prezzo di listino 202 mila Euro) e lo ha fatto con un video che è subito diventato virale.

Le fan della rockband infatti sono impazzite vedendo Damiano per la prima volta nei panni di attore di uno spot: fascino un po’ retrò, tra la vecchia Hollywood e la Dolce Vita, Damiano ha incantato in queste nuove vesti.

Ma c’è chi non ha apprezzato a pieno.

Fabrizio Corona ha riproposto lo spot sul profilo della sua pagina di news, Dillinger e nonostante sia sembrato fin troppo garbato, non è sfuggito quel commento piccante.

‘Finalmente è tornato figo, stare coi brutti imbruttisce’



Con chi ce l’ha Corona? Con gli altri membri della band?

Con qualche fidanzata?

Non si sa chi siano i brutti in questione, ma quello che ha colpito di più i lettori è stato quel ‘Un po’ Fabrizio Corona’

Il paparazzo quindi pensa che Damiano si sia ispirato a lui per questo spot? Si rivede nell’atteggiamento sofisticato del cantante nel video?

Nei commenti hanno smontato la sicurezza di Corona