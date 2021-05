Maneskin all’Eurovision: è arrivato il risultato del test antidroga di Damiano

By

La questione è stata ufficialmente chiusa mentre la Francia ha assicurato che non farà alcun ricorso nei confronti dell’Italia

Dopo giorni di polemiche e critiche è ufficialmente chiuso il caso della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021. È arrivato l’esito del test antidroga di Damiano David, il leader della band rock accusato di aver sniffato cocaina durante la manifestazione. Il cantante ha deciso di sottoporsi al test di sua spontanea volontà per mettere a tacere tutti, in particolare i francesi che si sono classificati al secondo posto. La questione è stata infatti sollevata dal Paris Match. Il risultato? Negativo.

L’European Broadcasting Union ha annunciato l’esito dell’esame mettendo ufficialmente fine alle polemiche sollevate dall’accusa nei confronti dei Maneksin. Queste le parole del comunicato ufficiale:

“Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione. Siamo allarmati dal fatto che speculazioni inesatte che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con Måneskin e auguriamo loro un enorme successo”

L’EBU ha inoltre annunciato che non vede l’ora di lavorare con la Rai alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che, come ogni anno, si terrà nel mese di maggio. Grazie ai Maneskin l’evento è finalmente tornato in Italia trent’anni dopo l’ultima vittoria, che è stata quella di Toto Cutugno nel 1990. Prima di lui era riuscita nell’impresa solo Gigliola Cinguetti nel 1964.

Su Instagram Damiano David ha condiviso il comunicato ufficiale del test antidroga negativo e si è limitato a commentare con un “voilà”, parola francese che tradotta in italiano vuol dire “ecco”. Stessa storia anche sul profilo del chitarrista Thomas Raggi, che ha invece usato l’emoticon con occhiolino. Nessun commento, almeno per il momento, da parte degli altri due componenti della band, Victoria De Angelis e Ethan Torchio.

La Francia ha riconosciuto la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021

Prima dell’esito del test antidroga di Damiano David la Francia ha annunciato che non sporgerà alcun reclamo sulla vittoria dei Maneskin all’Euovision 2021. Delphine Ermotte, la numero uno della tv francese, ha ribadito che l’Italia non ha rubato la vittoria a nessuno e che il voto è stato estremamente chiaro.

Una canzone – Zitti e buoni – che è piaciuta molto all’Europa tanto da entrare nella top ten di molti paesi. Una grande soddisfazione per i Maneskin, travolti ingiustamente da accuse infondate che hanno “sporcato”, seppur brevemente, un momento di gioia ed entusiasmo.