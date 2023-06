Mancini, video contro le droghe: bufera, pioggia di critiche dai vip

By

La nuova campagna di Palazzo Chigi con protagonista Roberto Mancini sta scatenando l’ironia sul web e anche tante critiche. Il risultato ottenuto dal nuovo spot non è sicuramente quello prefissato. Infatti, in queste ore sui social network sono stati realizzati vari meme e commenti ironici sulla campagna. L’obiettivo del filmato con il ct della Nazionale di calcio italiana è quello di mettere in guarda i più giovani sull’utilizzo della droga. Ma anche i Vip si stanno schierando contro la nuova campagna, con reazioni del tutto negative.

Scendendo nel dettaglio, lo spot vede Mancini mentre mette in guardia i ragazzi dai pericoli legati alle sostanze stupefacenti: “Le droge? Tutte le droghe fanno male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere”. Dall’altra parte del suo telefono si trovano tre giovani amici, che decidono a loro vita di condividere un proprio video per riportare lo stesso messaggio. Dopo di che, torna nuovamente protagonista l’allenatore, il quale invita tutti gli spettatori a stare lontano dalle droghe.

Il video, anziché far aprire gli occhi, sembra aver più che altro generato ironia e disapprovazione. A commentare subito lo spot di Mancini sulle droghe ci pensa Selvaggia Lucarelli. La giornalista condivide l’intero filmato sul suo profilo Instagram e fa notare che l’unico messaggio che resta nella mente dopo aver visto la campagna è: “Le droghe? Fatele girare?”. A un certo punto, infatti, Roberto Mancini si complimenta con i tre giovani che vogliono seguire il suo esempio così: “Bravi, fatelo girare”.

Sotto il post di disappunto condiviso dalla Lucarelli, ecco che altri volti noti si espongono sulla questione accodandosi alla sua critica. Tra questi spunta Bianca Balti. La nota modella è rimasta sconcertata dallo spot e si dice convinta del fatto che stia passando un messaggio totalmente sbagliato:

“La pubblicità regresso. Che mira a far sentire dei fighi i bigotti e colpevolizza oltremodo le persone che hanno un problema di dipendenza dalle sostanze. Molto triste all’alba del 2023”

E ancora tra i commenti figura quello di Fiammetta Cicogna, d’accordo con Selvaggia Lucarelli: “Ma po**o cane”. Anche Marco Maccarini si espone, lanciando una frecciata all’allenatore della Nazionale di calcio italiana: “Anche il doping?”. Lucarelli nota non si fa sfuggire il commento del conduttore e lo sostiene: “Quella non è droga, è un aiutino”.

Intanto, sui social network sono sempre di più gli utenti che si stanno lasciando andare a commenti ironici. “Ma quanto è ridicolo lo spot contro le droghe di Mancini?” e ancora “Ma quanto è cringe”. C’è chi ora punta il dito contro il ct della Nazionale di calcio e Palazzo Chigi, ritenendo che questo spot non abbia nulla a che fare con la pubblicità progresso.