Mammucari e Maionchi: brutta lite e lacrime a L’acchiappatalenti

Botta e risposta ruvido, condito pure da qualche parolaccia, tra Mara Maionchi e Teo Mammucari durante la finale de L’Acchiappatalenti, in onda sabato 8 giugno in prime time su Rai Uno. Per l’atto conclusivo dello show, i talent scout sono stati chiamati ad esibirsi con i concorrenti scelti nelle puntate precedenti. La discografica, che aveva deciso di puntare su un gruppo di danza tutto al femminile, le Black Widow, ha preso parte a una coreografia assieme alle giovani danzatrici. Al termine della performance è stata punzecchiata dal comico romano al quale ha replicato duramente per poi scoppiare in lacrime.

“Vorrei dire subito una cosa, io ho sbagliato, è colpa mia, loro hanno fatto tutto giusto. Mi dispiace. Scusate”. Così la Maionchi dopo la performance con le Black Widow. Il pubblico presente in studio, nonostante l’autodenuncia della discografica, ha tributato una standing ovation all’esibizione.

A questo punto è intervenuto Mammucari, che, dopo aver osservato una clip mandata in onda da Milly Carlucci e riferita alla performance delle Black Widow, ha dichiarato: “Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Oggi lei (Maionchi, ndr) è stata ferma per tutto il tempo e solo per un secondo ha mosso la testa”. “Questo è un 4 pulito“, ha concluso Teo, rivolgendosi alla giuria formata da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Le parole del conduttore sono andate di traverso alla discografica, che ha replicato in modo duro e deciso: “We, adesso piantala perché mi hai rotto le balle. Io parlo, io sono qui con loro, con queste ragazze. E che ca**o… E allora, dai, è tutto il giorno che rompe le balle”. Mammucari si è zittito mentre la Maionchi è stata sopraffatta dall’emozione ed è scoppiata a piangere. “Mi sono emozionata perché mi dispiace per loro (le black Widow, ndr) che ho sbagliato”, ha sussurrato. I giurati e Milly Carlucci le hanno consigliato di tranquillizzarsi assicurandole che tutto è andato bene. Infatti, i giudici l’hanno promossa quasi a pieni voti, dandole tutti 9, per un totale di 27 punti complessivi.