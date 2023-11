Mammucari e Carlotta Mantovan, che feeling: dettagli e retroscena

Carlotta Mantovan e Teo Mammucari sono due dei dodici concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. La prima balla in coppia con il maestro Moreno Porcu, mentre il comico ex Tu si que vales con Anastasia Kuzmina. Mantovan e Mammucari sono stati paparazzati di recente da Chi Magazine, che li ha beccati insieme.

Teo Mammucari e Carlotta Mantovan: pranzo e risate

I due neo ballerini, stando a quanto si legge sul magazine, hanno pranzato insieme e scambiato due chiacchiere, il tutto condito con qualche bella risata. Va specificato che tra Teo Mammucari e Carlotta Mantovan non c’è niente di più di semplice e gioioso cameratismo. In sostanza, a legare i due è una bella amicizia. Carlotta, inoltre, sta vivendo la partecipazione a Ballando con le Stelle come un modo per ricordare Fabrizio Frizzi, marito scomparso nel 2018, ritrovando quel sorriso e quell’energia che lo stesso conduttore televisivo aveva messo anni fa nella partecipazione al programma di Milly Carlucci (Frizzi partecipò nel lontano 2005, nonché in occasione della prima edizione del talent).

Teo Mammucari e lo scontro con Antonio Caprarica

In questi ultimi giorni, Teo Mammucari ha fatto parlare di sé per un altro motivo. Stando a recenti indiscrezioni, sembrava che il comico avesse avuto un duro scontro con un altro concorrente di Ballando con le Stelle, ovvero Antonio Caprarica. In un primo momento sembrava che i due fossero quasi venuti alle mani, poi Milly Carlucci ha provveduto a fare chiarezza via social, spiegando come tra i due c’era stata solo una civile discussione. Lo stesso Caprarica, intervistato da Davide Maggio, ha spiegato nel dettaglio cos’era successo fuori dalle telecamere con Mammucari, precisando come non ci fosse stata alcuna rissa, ma solo una breve discussione.

In un primo momento, Antonio Caprarica aveva pensato di abbandonare la trasmissione, scegliendo, infine, di rimanere per rispetto del pubblico e di Ballando. Il giornalista ha considerato chiusa la storia con Mammucari, ma ha anche precisato di pretendere rispetto. Il comico, da quando era iniziata la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, aveva spesso schernito Caprarica e le sue esibizioni. Inizialmente il giornalista era rimasto al gioco, poi la situazione è cambiata.