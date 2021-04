Mamma mia 3 si farà? Ora parla l’attrice Amanda Seyfried

Un terzo film di Mamma mia, perché no? Da tempo si parla di un nuovo sequel delle avventure di Sophie Sheridan e Amanda Seyfried si è detta disponibile a tornare a ricoprire quel ruolo. In un’intervista a Deadline l’attrice 35enne ha ammesso che le piacerebbe molto indossare di nuovo i panni della dolce Sophie ma ad oggi è tutto nelle mani degli sceneggiatori.

Tocca infatti agli autori creare una buona trama dalla quale ripartire dopo i due film del 2008 e del 2018. Nel sequel di Mamma mia gli sceneggiatori sono stati bravi a rimpiazzare l’assenza di Meryl Streep con una talentuosa e straordinaria Lily James. Sull’argomento Amanda Seyfried è stata piuttosto chiara:

“Per certi versi il secondo film è stato anche migliore del primo e nessuno riusciva a crederci. La realizzazione di un terzo film non è legato ad una questione di soldi. Senza una buona storia non si va da nessuna parte”

Dunque sta agli autori capire se è possibile andare avanti con Mamma mia 3. Di certo Amanda Seyfried non ha escluso la possibilità di rivedere Meryl Streep sul set:

“Donna è morta, certo, ma se Meryl vuole si può sempre trovare il modo per riaverla con noi”

Lo scorso anno la produttrice Judy Crymer ha rivelato che il progetto era in fase di sviluppo e che ha subito una brusca battuta d’arresto a causa dell’emergenza Coronavirus. La Crymer ha confidato che il suo sogno è quello di realizzare una trilogia e che la Universal è pronta a produrre il prima possibile una terza pellicola.

Judy Craymer ha inoltre aggiunto che le piacerebbe usare alcune delle nuove canzoni che gli ABBA hanno scritto e che sono fondamentali per un eventuale terzo film di Mamma mia. Al momento resta dunque in stand by e non resta che attendere…

Nei due film di Mamma mia non vanno dimenticati altri attori che hanno aiutato a rendere i due film un grande successo di critica e al botteghino. Ovvero: Pierce Brosnan, Cher, Colin Firth, Stella Skarsgard, Dominic Cooper. Quest’ultimo si è innamorato sul set di Amanda Seyfried ma la relazione è durata solo dal 2008 al 2010.

Nonostante la rottura Dominic e Amanda non hanno avuto problemi a tornare a lavorare insieme nel sequel di Mamma mia, dove hanno ripreso i rispettivi ruoli di Sophie e Sky.