Mameli dopo Amici 2019, sorpresa per il cantante: “Me ne sto rendendo conto”

Amici 2019 Mameli, gran successo per il cantante dopo il talent show

Dopo Amici 2019 Mameli sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro e del suo percorso; in molti lo hanno criticato, tanti altri lo hanno difeso – ad esempio Alex Britti, che non è certo uno degli ultimi arrivati – e alla fine le soddisfazioni sono arrivate anche per lui: come forse saprete, il cantautore ha infatti vinto il premio di Radio 105 per i pezzi particolarmente radiofonici scritti sinora. Proprio in occasione della consegna del premio da parte dello speaker Max Brigante Mameli ha fatto capire che gli sta andando tutto benissimo e che sta già lavorando sul futuro della sua carriera.

Mameli dopo Amici, momenti unici per il cantautore

“Con grande responsabilità – queste alcune delle parole di Brigante – consegno questo premio a Mameli per la capacità che hai di scrivere canzoni e per la loro radiofonicità”. Davvero soddisfatto, Mameli ha commentato che i momenti che sta vivendo sono unici: “Sono belli – così ha risposto ad alcune domande dello speaker – perché ti rendi conto che hai lasciato qualcosa alle persone. Mi sto rendendo conto che ho fatto un bel percorso e mi godo tutto”. E sulla radiofonicità dei suoi pezzi: “Scrivo perché voglio dire delle cose ma non mi chiedo se le canzoni sono radiofoniche”. Senz’altro una bella risposta perché ormai se ne sente troppa di musica composta solo e soltanto per le radio e per aumentare esponenzialmente le possibilità di guadagno.

Il futuro di Mameli dopo la fine di Amici 2019

Non sappiamo quale sarà il futuro di Mameli ma, visto il successo di pezzi come Ci vogliamo bene, non è da escludere che riesca a ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica pur non avendo vinto Amici; i casi di concorrenti che non trionfato ma che sono riusciti comunque a ottenere un buon riscontro presso il pubblico sono tanti: pensate soltanto ad Annalisa. Auguriamo a Mameli lo stesso successo, così come lo auguriamo a tutti gli altri concorrenti.