Maluma in ospedale: intervento al ginocchio per il cantante colombiano

Maluma in ospedale: intervento chirurgico al ginocchio per il cantante

Era già diverso tempo che il cantante 24enne Maluma, durante il suo recente tour tra l’America e l’Europa, soffriva a causa della rottura dei legamenti al ginocchio destro. Così ieri ha subito postato una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico. “Siamo sempre positivi”, invece, è la didascalia con cui l’ha accompagnata. Un messaggio breve, privo di spiegazioni e che, per questo, ha immediatamente destato preoccupazione nei milioni di fan del cantautore, il cui vero nome è Juan Luis Londoño. Il cantante colombiano, quindi, ha pubblicato subito dopo un messaggio nelle Instagram Stories per tranquillizzare e aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, chiedendo loro di pregare per lui e per una sua rapida guarigione.

Maluma in ospedale scrive ai fan di pregare per lui

“Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento. Per otto mesi ho avuto dei problemi al ginocchio destro“, scrive l’interprete colombiano Maluma. “Vi chiedo di fare una piccola preghiera per me: questo mi riempirà di gioia. Grazie ancora per essere così attenti nei miei confronti“. L’interprete specifica di non aver dato peso ad un infortunio al ginocchio che aveva subito qualche tempo fa. Ha infatti proseguito con le sue attività quotidiane partecipando anche al Fame, tour internazionale che l’ha visto viaggiare in più di 15 paesi. E questa mancanza d’attenzione ha peggiorato la sua condizione di salute.

Maluma si prenderà una breve pausa dal lavoro per dedicarsi alla sua salute

Nel messaggio scritto nelle Instagram Stories, il cantante Maluma chiede ai fan una piccola preghiera che sicuramente lo renderà più forte e più motivato per affrontare il periodo post operazione. Dopo aver girato il mondo con il problema al ginocchio, è arrivato per lui il momento di dedicarsi alla sua salute, avendo accanto l’amore dell’inseparabile fidanzata, la modella e dj Natalia Barulích.