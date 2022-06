Maluma copia Marracash, c’entra il video con Elodie: la reazione del rapper

Nelle scorse ore Maluma. uno degli artisti colombiani più celebri al mondo (e apprezzatissimo in tutto il mondo latino) ha pubblicato un nuovo video che ha indispettito e non poco Marracash.

Via Instagram Stories, Marracash ha ricondiviso un fotogramma della recente clip di Maluma dove si vede (in bianco e nero) l’artista latinoamericano di fronte ad una splendida e formosa ragazza dai capelli lunghi mentre quest’ultima sembra scagliargli una freccia dritta nel cuore con il suo arco. Ecco la foto pubblicata nelle Stories da “Marra”.

Un’immagine simile l’abbiamo vista assolutamente identica nella clip ufficiale che accompagna il singolo Crazy Love. La canzone di Marracash è stata molto chiacchierata, visto e considerato che nella clip appare la sua storica ex Elodie. Ex si fa per dire, dato che i due in realtà sembra si stiano frequentando ancora.

Marracash ha semplicemente commentato la clip del “copione” Maluma con un‘emoji dubbiosa, senza però lanciare ulteriori accuse o scadendo nel dissing vero e proprio. D’altra parte le immagini parlano da sole. Mettendo a confronto i fotogrammi ci si può rendere conto di quanto le due scene siano uguali. C’è però un retroscena a riguardo che forse non tutti conoscono.

Da dove nasce l’ispirazione del video ufficiale di Maluma (e di Marracash)

Ad onore del vero, la scelta di utilizzare l’immaginario di una coppia con al centro arco e frecce non è esattamente originale. Marracash ed Elodie, così come Maluma, non si sono quindi inventati un bel niente.

L’ispirazione originale nasce da una celebre performance risalente al 1980 realizzata dall’artista Marina Abramovic insieme all’allora compagno Ulay.

L’opera in questione si chiamava Rest Energy ed era una vera e propria performance, termine con cui la Abramovic definisce le sue bizzarre opere. In questo caso, nell’installazione artistica (se così si può chiamare) due innamorati si aggrappano alle parti opposte di un arco, lasciandosi abbandonare all’indietro. In questo modo, la corda dell’arco si tende, mettendo di fatto a rischio la vita di chi ha la freccia puntata verso di sé. Il tema dell’opera è la fiducia che ognuno dei due membri della coppia deve avere nei confronti dell’altro.