Malika Ayane e il body shaming: “Sui social cattiveria incredibile. Mi fa male”

Malika Ayane vittima di body shaming sui social: “Mi fa male quando leggo critiche negative”

Il mondo dei social, e in generale quello del web, non sempre è un posto tranquillo, soprattutto se si è conosciuti e, quindi, sovraesposti rispetto a chi famoso non lo è. Questo lo sa bene Malika Ayane che, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato di essere una vittima del body shaming su internet e di soffrire ancora ora molto per questo. “Mi fa male adesso quando leggo critiche negative sui social e quando alcuni si divertono a fare body shaming” ha dichiarato la cantante. “All’ultimo Sanremo, per esempio, non ho aperto i social per tutta la settimana. Portavo l’apparecchio ai denti, sapevo che mi avrebbero detto qualsiasi cosa. C’è una cattiveria incredibile in certi commenti” ha poi aggiunto.

Malika Ayane si racconta e parla delle critiche ricevute sui social: “Le donne subiscono più pressioni sull’immagine””

In merito alle critiche ricevute sui social e a come la cosa spesso sfugga di mano alle persone, che pensano di esprimere una semplice opinione ma – in realtà – si spingono oltre, Malika Ayane ha voluto poi fare un esempio concreto. “In generale le donne subiscono più pressioni sull’immagine”. Un esempio? “Se prendo due chili sono incinta. Se ne perdo tre sono malata. Se mi vesto sobria è tutto un: ecco le italiane non osano mai! Se mi metto qualcosa di eccentrico: vuole fare Lady Gaga? Ma che viaggio si è fatta?” ha spiegato la cantante.

Malika Ayane l’amore dopo la fine del matrimonio

Adesso Malika Ayane, dopo la fine del matrimonio con Federico Brugia, è felice con il suo nuovo compagno. A sua figlia sta provando ad insegnare cose importanti come la ricerca del vero amore e l’importanza di non arrendersi (sopratutto quando si tratta di sentimenti). La soluzione a tutto l’odio che spesso affolla il web? “Ma niente” ha alla fine risposto Malika “Non posso piacere a tutti. Non sono mica la Nutella”.