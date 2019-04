Malena a Pomeriggio 5: tutta la verità sulla storia con Irama

Malena e Irama stanno insieme? Tutta la verità a Pomeriggio 5

Malena la Pugliese, attrice a luci rosse ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è la nuova fidanzata di Irama? Da quando la giovane è stata avvistata a un concerto di Filippo Maria Fanti i gossip su questa presunta relazione si sono sprecati. Malena è stata beccata nel camerino del cantante di Amici, in atteggiamenti intimi e affettuosi a detta di qualcuno. Cosa c’è di vero tra i due? Se Irama ha preferito restare in silenzio perché da sempre non ama parlare troppo della sua vita privata, diversa è stata la posizione della pupilla di Rocco Siffredi. Malena, da tempo opinionista di Barbara d’Urso, ha chiarito la faccenda a Pomeriggio 5, elogiando il comportamento dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis.

Malena ringrazia Irama in diretta tv a Pomeriggio 5

“Ero stata invitata nel camerino dagli organizzatori. I ragazzi della band di Irama fanno un rito scaramantico prima di ogni concerto. Uniscono le mani e dicono: “Malena, Malena, Malena!”. Sono il loro portafortuna. Quindi mi hanno portato dietro le quinte del live per fare una sorpresa a tutti. Prima di quel giorno io non conoscevo nessuno, neppure Irama“, ha spiegato Malena a Pomeriggio 5. Dunque nessuna travolgente storia d’amore: tra la Pugliese e Filippo è nata una semplice amicizia. Un rapporto splendido, grazie soprattutto all’artista, che ha ricevuto gli elogi pubblici di Malena. “Irama è stato il primo artista che si è esposto pubblicamente per me. Io conosco diversi artisti però nessuno vuole far vedere mai la nostra amicizia, mi tengono sempre dietro le quinte. Irama invece non si è fatto problemi, mi ha portato ovunque, ha pubblicato nostre foto sui social senza troppi pregiudizi sul mio lavoro“, ha aggiunto la pugliese, il cui vero nome è Filomena Mastromarino.

Pomeriggio 5: Malena e Irama non stanno insieme

Insomma, nessuna liason tra Malena e Irama. Per il momento i due si professano amici: nascerà forse qualcosa in futuro? Del resto sono entrambi single e in cerca del grande amore…Chi vivrà, vedrà!