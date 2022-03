Malena dopo la relazione con Fabrizio Corona: “Non è attratto dalle donne”

Malena è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve, il programma di Rai Due in onda ogni venerdì sera in seconda serata. L’attrice e opinionista tv ha parlato a lungo della sua vita privata e professionale e, tra le tante cose, pure di Fabrizio Corona. I due hanno avuto una breve relazione, come rivelato dall’ex re dei paparazzi nel suo libro di memorie.

A tal proposito Malena la Pugliese, vero nome Filomena Mastromarino, ha dichiarato a Belve:

“Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio non sei così amante delle donne”

Come reagirà Fabrizio Corona a queste parole? Di recente si è parlato con una certa insistenza dell’intimità dell’ex marito di Nina Moric. Al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha spifferato di un legame speciale con l’ex re dei paparazzi, che ha fatto chiacchierare parecchio.

Il ritorno di Fabrizio Corona

In questo periodo Fabrizio Corona è tornato alla ribalta per alcuni episodi. Il primo riguarda l’ex moglie Nina Moric, che ha confidato a Verissimo di aver chiuso definitivamente con il 47enne. La modella croata ha deciso di troncare ogni tipo di rapporto per il suo benessere psicofisico. Tra i due tanti alti e bassi dopo il divorzio e neppure il bene per il figlio Carlos, oggi maggiorenne, è riuscito a superare certe difficoltà del passato.

A Verissimo Nina Moric ha inoltre ammesso che sta per lasciare l’Italia: tornerà a breve in Croazia per stare accanto alla madre, affetta da demenza senile. L’ex signora Corona vuole occuparsi di se stessa e degli affetti più cari e per questo oggi è single e per niente interessata a vivere nuove storie d’amore.

L’altro caso che vede protagonista Fabrizio è invece legato a Federica Calemme, la modella napoletana vista alla sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Corona ha preso in giro la giovane per le sue gambe, che ha paragonato a quelle di un ex calciatore della Roma. Un atto di body shaming che ha indignato il web.

“Sfigato”, è stata la replica immediata della Calemme, nuova fidanzata dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez e Soleil Sorge.